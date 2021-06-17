Сейм концептуально поддержал идею о присвоении иностранцам цифровой идентичности

Парламентарии признали законопроект срочным, а это значит, что его будут рассматривать только в еще одном чтении. Политики договорились, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен сегодня.

Что это значит?

Эти поправки подготовило Министерство внутренних дел, которое пояснило, что eID-карта иностранца не планируется в качестве обязательного документа, удостоверяющего личность. Удостоверение будет выдаваться иностранцу, который выразил желание быть активным в электронной среде, чтобы документ можно было использовать в качестве инструмента электронной идентификации и потенциально также получить электронную подпись.

Ожидается, что эта карта не будет документом для поездок, а также не будет подтверждать право человека на проживание в Латвии.

Инструменты электронной идентификации, встроенные в эту eID-карту, предоставят иностранцу возможность пользоваться электронными услугами государственного управления, использовать электронный адрес, электронно идентифицировать и подписывать документы, таким образом используя широкий спектр услуг, предоставляемых государством.