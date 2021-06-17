В Таллинне велосипедист сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места происшествия

По данным эстонской полиции, около 18:45 у дома номер 94А на бульваре Кольде велосипедист сбил ехавшую на самокате четырехлетнюю девочку и покинул место происшествия.

В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.