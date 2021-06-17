Чт, 17.06.2021
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В Таллинне велосипедист сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места происшествия

Велосипед. ФОТО: Toomas Tatar/Postimees

В среду, 17 июня, в районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадала четырехлетняя девочка. Виновник скрылся с места происшествия, пишет Rus.Postimees.

По данным эстонской полиции, около 18:45 у дома номер 94А на бульваре Кольде велосипедист сбил ехавшую на самокате четырехлетнюю девочку и покинул место происшествия.

В результате столкновения девочка получила травмы и была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

Стражи правопорядка просят помощи в поиске очевидцев инцидента, а велосипедиста призывают как можно скорее обратиться в полицию по телефону 612 3000.

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