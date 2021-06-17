В Эстонии военный джип после аварии несколько раз перевернулся через крышу и приземлился в канаве

Двигавшийся в сторону Раквере джип Land Rover британских вооруженных сил, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, которым управлял 41-летний водитель.

В результате столкновения, джип утратил управляемость и несколько раз перевернулся через крышу. Машину выбросило направо от дороги, где он приземлился в канаве.