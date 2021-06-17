Чт, 17.06.2021
Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей. Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

В Эстонии военный джип после аварии несколько раз перевернулся через крышу и приземлился в канаве

Sadursme Igaunijā. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня в 10:06 на 64-м километре трасы Пярну-Раквере-Сымеру, в деревне Яндья волости Тюри Ярваского уезда произошла авария с участием внедорожника британских военных, пишет Rus.Postimees.

Двигавшийся в сторону Раквере джип Land Rover британских вооруженных сил, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом, которым управлял 41-летний водитель.

В результате столкновения, джип утратил управляемость и несколько раз перевернулся через крышу. Машину выбросило направо от дороги, где он приземлился в канаве.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также находившийся в легковом автомобиле 31-летний пассажир. Скорая помощь доставила людей, находившихся в джипе в Ярвамааскую больницу, а водителя грузовика в Пярнускую больницу.

НАВЕРХ
Back