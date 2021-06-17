Чт, 17.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Автобусная компания Lux Express добавила новые маршруты

Автобус Lux Express ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В июне международная автобусная компания Lux Express значительно пополнит свое международное расписание - будут восстановлены прямые маршруты Таллинн - Вильнюс и Тарту - Рига, а количество рейсов в Санкт-Петербург увеличится вдвое, и в Россию теперь можно будет путешествовать ежедневно, сообщил руководитель отдела международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

Он отметил, что благодаря цифровому сертификату вакцинации от Covid-19, который будет введен во всех странах Европейского союза с 1 июля, количество пассажиров в направлении стран Балтии может значительно увеличиться.

"Мы будем увеличивать количество рейсов поэтапно - с 18 июня на линии между Таллинном и Ригой в дополнение к двум существующим появится третий ежедневный рейс, а с 28 июня добавится четвертое ежедневное отправление. В тот же день мы вновь откроем сообщение между Тарту и Ригой, а также будут добавлены дополнительные рейсы между Ригой и Вильнюсом", - сообщил Реммель.

Он добавил, что велосипедный билет, запущенный на эстонском рынке в начале июня, оказался очень популярным, поэтому принято решение распространить бесплатный велосипедный билет на все страны Балтии. Новый билет предлагает пассажирам для летних поездок удобную комбинацию автобуса и велосипеда. В настоящее время велосипедный билет можно приобрести вместе с обычным билетом только на сайте Lux Express.

С 20 июня в связи с высоким спросом количество отправлений автобусов из Таллинна и Санкт-Петербурга также увеличится с восьми до четырнадцати в неделю. Каждый день в обе стороны будут отправляться по два автобуса: из Таллинна - в 7:00 и в 15:45, из Санкт-Петербурга - в 7:30 и в 17:15.

С 1 июля Lux Express также откроет маршрут Вильнюс - Варшава. Автобус будет отправляться из Вильнюса в 22:30, а из Варшавы - в 20:00.

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