Министр обороны: риски шпионажа в Латвии достаточно высоки
Риски шпионажа в Латвии достаточно высоки, и это необходимо учитывать каждому гражданину, заявил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.
Риски шпионажа в Латвии достаточно высоки, и это необходимо учитывать каждому гражданину, заявил агентству LETA министр обороны Артис Пабрикс.
Говоря о деле депутата Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, министр отметил, что высоко оценивает работу Службы государственной безопасности (VDD) и в этом случае VDD напрямую сотрудничала со Службой военной разведки и безопасности.
Пабрикс не стал раскрывать конкретные детали, напомнив, что Латвия - правовое государство, и степень виновности человека определяют суд и правоохранительные органы.
"Мы также хотим отметить, что риски шпионажа и уровень шпионажа в Латвии достаточно высоки, и это необходимо учитывать официальным лицам и другим гражданам. Об это не следует забывать, это не шутка. Это происходит на всех уровнях", - подчеркнул министр.
Пабрикс подтвердил, что шпионаж против Латвии осуществляется не только Россией, но и другими странами.
Как сообщалось ранее, согласно отчету VDD, в прошлом году в Латвии наблюдался рост активности китайских спецслужб. Также в отчете упоминалась Беларусь.
"Шпионаж был всегда, и он усиливается, потому что геополитическая ситуация сегодня более напряженная, чем, возможно, десять лет назад. Нужно учитывать, что наш регион становится все более интересным, и неважно, что мы - маленькие страны. Наш регион очень интересен не только для России", - сказал Пабрикс.
При этом министр добавил, что после ареста Адамсонса никаких дополнительных мер безопасности в секторе обороны для защиты информации не требуется.
Как сообщалось, ранее Сейм выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. VDD сообщила, что 9 июня начат уголовный процесс против депутата.
VDD подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.