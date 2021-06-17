Министр обороны: риски шпионажа в Латвии достаточно высоки

"Шпионаж был всегда, и он усиливается, потому что геополитическая ситуация сегодня более напряженная, чем, возможно, десять лет назад. Нужно учитывать, что наш регион становится все более интересным, и неважно, что мы - маленькие страны. Наш регион очень интересен не только для России", - сказал Пабрикс.