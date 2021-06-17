"Злоупотреблял аквадискотеками". Российская оппозиция возмущена комментарием Путина о Навальном

"Эээ, что? Сознательно выехал за границу на лечение, чтобы не отмечаться в инспекции?" - спросила в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Эээ, что? Сознательно выехал за границу на лечение, чтобы не отмечаться в инспекции? Вот так Навальный сознательно выехал. pic.twitter.com/czqCvqmhVS — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 16, 2021

"Вот так Навальный сознательно выехал", - добавила она, приложив фотографию, на которой видно, как находящегося в коме оппозиционера заносят в самолет на носилках.

Соратник Навального Леонид Волков в свою очередь допустил, что Путин потерял связь с реальностью.

Супруга Навального Юлия в Instagram опубликовала фотографию, на которой видна транспортировка мужа в Германию в августе.

Она иронически указала, что сохранила эту фотографию, как ее муж, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, "выехал за границу на лечение".

Отвечая на вопрос журналистов, может ли Навальный квалифицироваться на обмен заключенными с США, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил: "Если американцы вдруг официально подтвердят, что он гражданин США и работает в спецслужбе. В ином случае - никогда".

Навальный в Instagram также опубликовал комментарий по поводу высказываний Путина.

"У вас случайно нет словаря под рукой? Посмотрите, пожалуйста, как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет. То есть прям постоянно. Просто не говорит ни слова правды. Даже когда знает, что будет моментально разоблачен - врет. Даже когда недавно врал противоположное", - написал Навальный.

Напомним, Навальному 20 августа прошлого года стало плохо во время полета из Томска в Москву, с симптомами отравления он без сознания был доставлен в омскую больницу.

22 августа Навальный был перевезен на лечение из России в берлинскую клинику. 2 сентября Германия сообщила, что получены доказательства того, что оппозиционер был отправлен боевым веществом группы "Новичок". Это заключение подтвердили французская и шведская лаборатории, а также Организация по запрету химического оружия.

Навальный считает, что за его отравлением стоит Кремль, который это многократно отвергал.

После возвращения из Германии 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево.