Посольство РФ: подозреваемый в шпионаже гражданин России был задержан в аэропорту "Рига"

В распространенном на Facebook сообщении посольства сказано, что 9 июня 2021 г. в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения. Имя мужчины не называется, однако агентству LETA известно, что его зовут Геннадий.

Публично доступная информация свидетельствует, что мужчине с таким именем и фамилией в свое время в Латвии было выдано разрешение заниматься детективной деятельностью. В свою очередь в базе данных firmas.lv такое лицо фигурирует как представитель существовавшего в 90-е годы предприятия "Rīgas kontaktu cīņu profesionālais sporta klubs "Intro 1". Это предприятие оказывало очень широкий спектр услуг, например, в видах деятельности были упомянуты подготовка спортсменов в контактных боевых видах спорта, внешняя экономическая деятельность, реклама, охрана, детективная деятельность, производство товаров, разработка научно-технической продукции, строительные работы, организация семинаров, конференций и конкурсов и т.д. Среди владельцев этого предприятия был некий Сергей Масляков, и человек с такими именем и фамилией в этом году по списку "Согласия" баллотировался в Ропажскую краевую думу.

Портал kompromat.lv со ссылкой на воспоминания обвиненного в Латвии в мошенничестве бывшего начальника КГБ Бориса Капричкова сообщает, что задержанный Силонов в свое время был сотрудником отдела КБГ, работавшего с организованной преступностью. В КГБ он попал из советской прокуратуры.

"[Силонов] был довольно хорошим, многообещающим опером и, как открылось с ходом времени, настоящим "профи-киллером". Хотите верьте, хотите нет, но именно Геша Силонов в свое время был одним из моих прямых подчиненных, который до определенного времени продолжал хорошо работать - хорошо сообщать российским спецслужбам (тем, которые впоследствии стали ФСБ), он довольно осознанно действовал против разведывательных служб независимой Латвии и ее западных партнеров", - писал в свое время на портале Капричков.

Посольство указало, что по решению суда он помещен под арест сроком на 2 месяца.

Известно, что по решению суда он помещен под арест сроком на 2 месяца.

"Статья 39 Консульской конвенции между Россией и Латвией от 1994 г. предписывает латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до 4 дней уведомлять российские диппредставительства о случаях арестов росграждан. В то же время в установленный срок какого-либо официального уведомления в адрес Посольства России в Латвии не поступило. В связи с этим Посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В.Силонова, а также сообщить место его содержания.

17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве Службы государственной безопасности ЛР. В настоящее время поддерживаем связь с родственниками и адвокатом задержанного для оказания возможной помощи и прояснения всех обстоятельств его ареста" - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, ранее Сейм выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Служба государственной безопасности (VDD) сообщила, что 9 июня начат уголовный процесс против депутата.