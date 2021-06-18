Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17

В аудиозаписях также неоднократно упоминается установка "Бук". По данным следствия, в ночь на 17 июля "Бук" прибыл на подконтрольную ДНР территорию через российскую границу.
В суде были продемонстрированы перехваты телефонных переговоров утром 17 июля между сепаратистами, которые организовывали транспортировку "Бука". Дубинский потребовал от Харченко и Пулатова обеспечить "резерв и охрану этой штучки" после ее прибытия на место.
В суде были заслушаны и переговоры сепаратистов между собой в первые минуты и часы после падения "Боинга". Сначала речь в них идет о "мы сбили. Так, обвиняемый Леонид Харченко сообщает другому обвиняемому, своему начальнику Олегу Пулатову, что "сбили "сушку" (Су-25), на что тот отвечает: "Вот молодцы". И только примерно через полчаса сепаратисты начинают обсуждать, что это мог быть гражданский лайнер.
В этот момент передаваемая ими друг другу история резко меняется. Так, Харченко заверяет Пулатова, а тот, в свою очередь, представляет произошедшее другому обвиняемому, своему начальнику Сергею Дубинскому как то, что в небе якобы было два самолета: украинский Су-25 и "Боинг". Первый якобы сбил гражданский лайнер, а уже потом "Бук" сбил военный самолет.
Позже Дубинский своему начальнику, Игорю Гиркину, тогда возглавлявшему так называемое министерство обороны самопровозглашенной "ДНР", доложил о ситуации такими словами: "Сушка" вальнула "Боинг", а "Сушку" наши "Буком" е***".
Можно ли верить показаниям Пулатова?
На заседании суда 3 ноября был показан двухчасовой видеофрагмент из двух бесед с Олегом Пулатовым, состоявшихся в России. Одна запись была сделана в феврале, то есть накануне начала процесса, а вторая - 22 октября. Пулатов в своих показаниях сообщил, что ничего не знал о нахождении "Бука" у сепаратистов и никак не участвовал в его транспортировке.
По словам обвиняемого, если в его разговорах и упоминался "Бук", то делалось это для "дезинформации" противника. Пулатов несколько раз повторил, что ЗРК "Бук" был не нужен сепаратистам, поскольку, мол, у них были другие системы ПВО, в частности ПЗРК и комплекс "Стрела-10". Он также уверяет, что данные о потерях сепаратистов были специально преувеличены.
Нидерландская прокуратура, впрочем, сомневается в правдивости высказываний Пулатова. Обвинение продемонстрировало в суде несколько видеозаписей, предположительно сделанных в те же дни, когда был сбит лайнер. Из кадров следует, что в районе велись тяжелые бои: сепаратистов активно обстреливали из минометов и с воздуха, на видео есть раненые и убитые.
Прокуратура: Со стороны России велся огонь по украинским целям
Кроме того, в суде была заслушана запись разговора Пулатова и Дубинского утром 17 июля. В нем сепаратисты открыто говорят о необходимости попросить "восточного соседа" обстрелять украинские позиции. Прокуратура утверждает, что в середине июля украинские цели действительно были обстреляны с территории России: этот факт подтвержден несколькими источниками. Российская сторона это отрицает.
В заключении, прокуратура продолжает настаивать на том, что никаких украинских военных самолетов, способных поразить малайзийский "Боинг", в районе крушения MH17 не было. Об этом, помимо прочего, указывают данные радаров и отсутствие на месте трагедии обломков, которые могли бы принадлежать другим самолетам, подчеркнули представители обвинения.
Следующее заседание суда состоится в четверг, 24 июня: на нем выступит защита Олега Пулатова. Затем суд уйдет на летние каникулы до сентября, когда слово будет предоставлено ближайшим родственникам погибших. Прокуратура намерена огласить обвинительное заключение в ноябре.