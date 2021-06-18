Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17

Прокуратура: "Бук" был запущен с территории сепаратистов

Первый вопрос, на который попыталась ответить прокуратура Нидерландов, касается предполагаемого места запуска ракеты ЗРК "Бук". Сторона обвинения утверждает, что именно в результате удара ракеты самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе сел Грабово и Рассыпное.

Прокуратура представила дополнительные доказательства в пользу версии о том, что запуск ракеты произошел в районе между селами Первомайское и Снежное на востоке Украины, которые контролируются сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР").

Ранее не менее восьми человек сообщили следствию, что слышали или видели полет "Бука", двадцать свидетелей видели след ракеты в небе, а некоторые рассказали, что видели падение частей самолета. Еще трое заявили, что находились непосредственно в районе запуска ракеты и указали на поле под Первомайским.

Прокурор Манон Риддербекс продемонстрировала спутниковые снимки, которые, на ее взгляд, подтверждают показания свидетелей. На фотографиях запечатлена часть поля к югу от Снежного, на котором отчетливо виден выгоревший участок травы - на том самом месте, на которое указывали свидетели. Эти данные опровергают версию российского оборонного концерна "Алмаз-Антей", который настаивает, что ракета была выпущена из подконтрольного Киеву села Зарощенское.

Видео с "Буком" нельзя назвать подделкой

Сторона обвинения также изучила видео с автомобильного регистратора, на котором видно, как тягач Volvo с "Буком" движется по улице Автотранспортная в Макеевке.

Прокуроры сравнили его со спутниковыми снимками, сделанными утром 17 июля, и пришли к выводу, что съемка с регистратора с большой долей вероятности является подлинной и велась примерно в то же время.

На записи автомобильного видеорегистратора и изображениях, предоставленных Европейским космическим агентством, совпадают почти все ориентиры: стены, деревья, заправка, круговая развязка, дома, железнодорожный переезд и тени от деревьев. Манон Риддербекс также объяснила, почему на видео регистратора есть два автомобиля, которые отсутствуют на снимках из космоса. На ее взгляд, во втором случае на них упала тень от деревьев.

Обвиняемые - трое россиян и гражданин Украины

Затем прокуроры перешли к роли обвиняемых в крушении "Боинга-777".

На данный момент в деле четверо обвиняемых, трое из них - россияне: бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Ранее в суде были продемонстрированы перехваченные телефонные переговоры с их участием. Из аудиозаписей следует, что к 16 июля 2014 года руководство сепаратистов находилось в сложном положении, опасалось потерять занятые позиции в результате бомбардировок и наступления армии Украины, а также обращалось за помощью к РФ.

Сепаратисты переговаривались о "Буке"