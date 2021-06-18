В конце июня VID возобновит очное обслуживание клиентов по предварительной записи

Что важно знать?

Обслуживание на месте в центрах обслуживания клиентов VID будет осуществляться только по предварительной записи и при строгом соблюдении требований безопасности и мер предосторожности.

Поэтому VID призывает тщательно оценить необходимость лично обращаться в центры обслуживания клиентов, вместо этого используя возможность получать консультации удаленно - в системе электронного декларирования или по телефону для консультаций VID.

Заявку на личный визит в VID можно подать с понедельника, 21 июня, по телефону 67120005.

Куда можно подать заявку?

Подать заявку можно на очное обслуживание в клиентских центрах VID в Риге (улица Талеяс, 1), Елгаве (улица Лиела, 6), Екабпилсе (улица Драудзибас, 2), Даугавпилсе (улица Клуса, 4a), Резекне (улица 18 ноября, 16), Валмиере (улица Беатес, 49), Лиепае (улица Юрас, 25/29) и Вентспилсе (улица Дзинтару, 22/9).

В центре обслуживания клиентов VID в Риге на улице Талеяс, 1 посетителей будут принимать по понедельникам с 9 до 19 часов, а также по средам и четвергам с 9 до 17 часов, в других городах - по понедельникам и четвергам с 9 до 18 часов.

С понедельника, 28 июня, очные услуги сотрудников VID будут также доступны в девяти государственных и муниципальных единых центрах обслуживания клиентов в следующих городах Латвии - Тукумсе (улица Талсу, 4), Смилтене (улица Дарза, 3), Айзкраукле (улица Лачплеша, 1), Валке (улица Ригас, 25), Гулбене (улица Убелю, 2), Бауске (улица Узварас, 1), Ливаны (улица Ригас, 77), Алуксне (улица Дарза, 11) и Лудзе (улица Райня, 16). Предварительная регистрация в этих центрах обслуживания клиентов не требуется.

Меры предосторожности

При посещении центров обслуживания клиентов VID просит проявлять осторожность и ответственность, а также соблюдать все меры предосторожности, все еще действующие в стране - носить маску, держаться на расстоянии двух метров от других людей, дезинфицировать руки и т.д.

VID призывает отложить визит при появлении признаков респираторного заболевания, а также не приходить, если требуется соблюдение самоизоляции, карантина или строгой изоляции.

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