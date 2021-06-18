В США 28-летний каскадер погиб при попытке поставить мировой рекорд

Харвилл скончался в пятницу после того, как неудачно приземлился во время прыжка на мотоцикле.

28-летний каскадер собирался побить мировой рекорд Гиннеса в прыжке на мотоцикле. Текущий рекорд в прыжках в длину на мотоцикле - 351 фут или 106,98 метра.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что прыжок Харвила был недостаточным точным и он ударился о противоположную земляную насыпь, которая служит трамплином для прыжков с трамплина. В результате удара каскадер улетел дальше своего мотоцикла. На место прибыли врачи, но спасти мужчине жизнь им не удалось.