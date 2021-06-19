Сегодня в Латвии - рабочий день
Сегодня, 19 июня, в Латвии - рабочий день, который перенесен с 25 июня, указано в распоряжении Кабинета министров от 30 июня 2020 года "О переносе рабочих дней в 2021 году".
Сегодня, 19 июня, в Латвии - рабочий день, который перенесен с 25 июня, указано в распоряжении Кабинета министров от 30 июня 2020 года "О переносе рабочих дней в 2021 году".
В соответствии с законом о труде в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, где рабочая неделя - пять дней, с понедельника по пятницу, в этом году рабочий день перенесен с пятницы, 25 июня, на субботу.
Соблюдать распоряжение Кабмина рекомендуется всем самоуправлениям, предприятиям и организациям.