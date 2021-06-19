В России разбился самолет с парашютистами - погибли четыре человека

Самолетом владело местное отделение ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) России. Во время тренировочного полета командир воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей, после чего было решено вернуться на аэродром. При развороте самолет крылом задел кроны деревьев и разбился. По данным источника издания "Интерфакс", самолет падал с высоты примерно 100 метров.

На борту находились 19 человек. Изначально сообщалось, что погибли девять из них - два пилота и семь пассажиров, но позже эту информацию опровергли. По данным властей Кемеровской области, погибли четверо, 15 человек получили ранения. Четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших - крупный бизнесмен Тимур Франк. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.