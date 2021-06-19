Известно, где в Латвии самая теплая вода

Температура воды в море на побережье Латвии минувшей ночью колебалась от +15 градусов в Тукумском крае до +21 градуса в Адажском, Саулкрастском и Лимбажском краях.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу в 10 часов утра температура воды в портах Лиепаи и Вентспилса была +18 градусов, в Колке - +19 градусов, в Рое и Мерсрагсе - +16 градусов, в Скулте и Салацгривском порту - +21 градус.

Температура воды в Даугавгриве и Вакарбулли в субботу утром была +18 градусов, в Вецаки - +19 градусов.

В официальном месте купания в Кишэзерсе температура воды утром была +21 градус, а в озере Бабелите - +23 градуса. Утром температура воды в купальных зонах Даугавы в Риге была +20...+21 градус.

Температура воды в большинстве рек и озер Латвии составляет +19...+23 градуса.