Запрещено купание в одном из латвийских озер

Самоуправление Кекавского края получило результаты лаборатории SIA Vides audits по определению качества воды в самых популярных у жителей местах отдыха у воды.

Результаты анализов воды показывают, что вода на территории края в Даугаве и реке Кекава чистая и безопасная для купания, образцы соответствуют требованиям. Однако в городе Баложи обнаружено загрязнение бытовых сточных вод в озере Титурга, поэтому купание здесь запрещено.

Предупреждающие знаки с запретом на купание будут размещены в обеих зонах отдыха у озера Титурга.

По словам Сигиты Варики, главного управляющего по окружающей среде Департамента городского имущества, во время отбора проб вода была визуально оценена как хорошая, но лабораторные тесты показали загрязнение.

Что делать?

В связи с этой ситуацией специалисты-экологи этим летом активизируют исследования как качества воды, так и потенциальных загрязнителей. Ситуация может немного улучшиться с наступлением более холодной погоды и дождями.

Однако, чтобы решить долгосрочную проблему качества воды в озере Титурга и предотвратить приток неочищенных сточных вод, жители - особенно владельцы индивидуальных домов бывшего садоводческого общества Buras - должны нести ответственность за управление своими канализационными коллекторами - активнее осушать центральные канализационные сети там, где их построил муниципалитет.