Управление мест заключения: Адамсонс получает необходимую медицинскую помощь

В свою очередь, после оценки необходимости может быть принято решение о переводе задержанного в латвийскую тюремную больницу, отметила администрация.

Уже сообщалось, что партия "Согласие" заявила, что мера безопасности, примененная к Адамсонсу, является несоразмерной и нарушает его право на надлежащее медицинское обслуживание, поскольку Адамсонс недавно перенес несколько серьезных операций и ему назначена специальная терапия, а в ближайшем будущем запланировано еще несколько операций. По словам представителей партии, жизнь Адамсонса может быть поставлена ​​под угрозу в условиях содержания без регулярной и тщательной медпомощи.