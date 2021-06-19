Рекордный выигрыш: 30-летний эстонец за одну ночь стал мультимиллионером

Большой выигрыш достался эстонцу благодаря вложению 3,75 евро в игру Mega Moolah, которая является одной из самых распространенных и популярных слотовых игр в мире. В общей сложности в тот вечер он потратил 30 евро. Поскольку он редко играет, крупный выигрыш стал для него настоящей неожиданностью, пишет портал Sõbraanna.

Проживающему в Финляндии 30-летнему эстонцу до сих пор сложно поверить в свое счастье. "Я никогда в жизни ничего не выигрывал, и был сильно удивлен, поскольку я не большой любитель азартных игр", - радуется победитель. На полученные призовые деньги он планирует сначала построить дом своей мечты. "Прежде всего, я планирую построить собственный дом. Я только что получил от банка отрицательный ответ на мою заявку на жилищный кредит, но теперь я могу продолжить проект!"

Победа эстонца - вторая по величине сумма, выигранная в азартных играх. В прошлом году 10,8 миллиона евро было выиграно в Viking Lotto и 3,7 миллиона евро на игровом портале Paf.

Вероятность выигрыша на этот раз была одна на 185 миллионов. Удачливый эстонец вложил 3,75 евро, которые принесли ему джекпот в размере 6 597 136,10 евро. С 2006 года Mega Moolah выплатила 70 джекпотов в размере от 1 до 19,4 миллиона евро, что также является мировым рекордом по основным выигрышам.