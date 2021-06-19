"Ковидное" мобильное приложение: обновлены сценарии использования

Со вторника, 15 июня, с возможностью загрузки приложения Covid19Verify на смарт-устройства Apple приложение сертификата было доступно в 13 случаях, один из которых - въезд в Латвию. В тот же день правительство одобрило несколько связанных с путешествиями послаблений, и возможность сканировать свидетельство для въезда в Латвию исчезла как из приложения, так и из веб-сайта covid19sertifikats.lv.

Шталберга пояснила, что исчезновение этого раздела напрямую связано с изменениями, принятыми Кабинетом министров. "В свете вышесказанного были обновлены сценарии приложений для сканирования цифровых сертификатов Covid-19", - сказала она.

Теперь на сайте covid19sertifikats.lv, нажав кнопку "Проверить сертификаты", а также в приложении Covid19Verify есть три варианта использования - "Мероприятия и услуги для вакцинированных или больных. Встречи вакцинированных или больных в частном или рабочем порядке, в любительском коллективе, заведении социальной помощи. Предоставление индивидуальных услуг. Можно не проводить скрининговые тесты", Мероприятия и услуги для прошедших тестирование, вакцинированных или переболевших лиц. Участие в трансляциях СМИ", а также "Действительный для въезда в Латвию сертификат о прохождении тестирования, вакцинации или переболевания".

Приложение по-прежнему недоступно для пользователей смартфонов Android.

В пятницу, 18 июня, несколько жителей заметили проблемы с загрузкой сертификата на сайте covid19sertifikats.lv. По словам Шталберги, эти случаи до сих пор расследуются.