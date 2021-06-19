Сб, 19.06.2021
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Ингрида Шимоните премьер-министр Литвы

В Риге начнут поливать улицы центра города

ФОТО: TVNET

Сегодня вечером, 19 июня, в Риге будут поливать улицы центра города. Об этом сообщила LETA представитель дорожного управления Рижской думы Лелде Рудзика.

Ночью будет полито 470 тысяч квадратных метров уличного пространства.

Полив улиц будут осуществлять три технических агрегата.

Если погодные условия останутся прежними, поливать улицы будут также ночью в понедельник.

Уже сообщалось, что синоптики предупреждают о сильной жаре в ближайшие дни. Температура воздуха в Риге может подняться выше плюс 32 градусов.

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