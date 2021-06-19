Вс, 20.06.2021
Нам по-прежнему необходим диалог с Россией Ангела Меркель
Ангела Меркель

Итоги: послесловие к саммиту Байден - Путин

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

Продолжение следует: послесловие к саммиту Байден - Путин.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретились в статусе глав государств впервые.

Все подробности - в новом выпуске!

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

 
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