Итоги: послесловие к саммиту Байден - Путин

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретились в статусе глав государств впервые.

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.