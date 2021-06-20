До +23 градусов! Где в Латвии купаться теплее всего?

Утром в воскресенье вода в Скулте прогрелась до +23 градусов, в Салацгриве - на градус холоднее. На всем побережье Видземе вода - теплая.

В окрестностях Колки температура воды местами достигает +20 градусов, на остальном побережье Курземе она ниже. В Лиепае и Вентспилсе температура воды колеблется около +18 градусов, в Рое и Мерсрагсе - около +15 градусов.

По спутниковым данным, в некоторых местах вдоль Курземского побережья Рижского залива есть полоса с более холодной водой, там температура опустилась ниже +15 градусов.

В ближайшие несколько дней ветер по-прежнему будет дуть с юга, юго-востока, а временами он усилится, поэтому температура прибрежной воды может местами понизиться.

Температура воды в крупнейших реках и озерах в среднем колеблется в пределах +19...+24 градусов.