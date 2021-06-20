Вс, 20.06.2021
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Из ангара в Вецумниекском крае украли ретро автомобили

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash/Jorgen Hendriksen

Из ангара в Вецумниекском крае украдены два ретро автомобиля, сообщила агентству LETA представитель Земгальского регионального управления государственной полиции Даце Калниня.

Из ангара в Стелпской волости исчезли ретро автомобили BMW 501-A и Citroen 11B.

Кража была совершена в период с 1 августа 2020 года по 27 мая этого года, но полиция получила сообщение об этом только на этой неделе.

По факту происшествия полиция начала уголовный процесс.

В свою очередь на этой неделе в Пенкульской волости Добельского края, некто, взломав дверь сарая, украл оттуда посуду производства 1980 года. Украдены стеклянная посуда, тарелки, чайники, глиняные чашки и блюдца, глиняные вазы, белые тарелки с золотыми краями и суповая миска.

По этому делу также начат уголовный процесс.

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