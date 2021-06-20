Дело об исчезновении адвоката Платациса: основная версия полиции - убийство

Полиция утверждает, что в качестве основной версии выдвигает убийство, а мотив может быть связан с профессиональной деятельностью Платациса. В 2014 году уголовное дело по факту исчезновения адвоката было квалифицировано по статье Уголовного закона об убийстве.

По информации Nekā personīga, по данному делу на сегодняшний день опрошено более 150 человек и проведено десять комплексных экспертиз.

Анализируя последние дела адвоката, полиция обратилась к ряду потенциальных подозреваемых. В настоящее время статус дела никому не раскрывается. В полиции подчеркивают, что преступников разыскивают не только в Латвии.

Роман Яшин, начальник 1-го отдела Госполиции по раскрытию особо тяжких преступлений, сообщил программе, что предполагалась версия о том, что Платацис сбежал и скрывался, "но пока мы получили подтверждение, что произошло убийство, и мы работаем над этим".

"Осталась только одна версия, связанная с его профессиональной деятельностью", - признал полицейский.

В случае Платациса срок давности дела истекает через четыре года, когда уголовное дело должно быть либо прекращено, либо отправлено в прокуратуру для судебного преследования. Следователи планируют переквалифицировать дело в самую тяжелую статью Уголовного закона - убийство, если оно совершено в группе и с намерением скрыть или способствовать другому уголовному правонарушению. В таком случае дело никогда не закроется.