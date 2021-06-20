Пн, 21.06.2021
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Дело об исчезновении адвоката Платациса: основная версия полиции - убийство

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

У дела об исчезновении адвоката Айнарса Платациса через четыре года истекает срок давности, а это значит, что данное уголовное дело необходимо будет или прекратить, или направить в прокуратуру для начала судебного преследования. Но следователи планируют переквалифицировать дело в более тяжелую статью Уголовного закона, а затем никогда не закрывать его, сообщила передача Nekā personīga на TV3.

Полиция утверждает, что в качестве основной версии выдвигает убийство, а мотив может быть связан с профессиональной деятельностью Платациса. В 2014 году уголовное дело по факту исчезновения адвоката было квалифицировано по статье Уголовного закона об убийстве.

По информации Nekā personīga, по данному делу на сегодняшний день опрошено более 150 человек и проведено десять комплексных экспертиз.

Анализируя последние дела адвоката, полиция обратилась к ряду потенциальных подозреваемых. В настоящее время статус дела никому не раскрывается. В полиции подчеркивают, что преступников разыскивают не только в Латвии.

Роман Яшин, начальник 1-го отдела Госполиции по раскрытию особо тяжких преступлений, сообщил программе, что предполагалась версия о том, что Платацис сбежал и скрывался, "но пока мы получили подтверждение, что произошло убийство, и мы работаем над этим".

"Осталась только одна версия, связанная с его профессиональной деятельностью", - признал полицейский.

В случае Платациса срок давности дела истекает через четыре года, когда уголовное дело должно быть либо прекращено, либо отправлено в прокуратуру для судебного преследования. Следователи планируют переквалифицировать дело в самую тяжелую статью Уголовного закона - убийство, если оно совершено в группе и с намерением скрыть или способствовать другому уголовному правонарушению. В таком случае дело никогда не закроется.

Как известно, в последний раз Платациса видели вечером 24 мая 2010 года, когда он уходил с рабочего места. 25 мая в окрестностях Муцениеки Гаркалнского края, примерно в полукилометре от базы отдыха "Эзеркрастс", был обнаружен его автомобиль Mercedes-Benz 500 с двумя куртками, портфелем и телефоном, которым юрист пользовался каждый день.

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