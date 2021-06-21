Министр считает, что Большая эстрада Межапарка должна быть открыта для всех и всегда

Политик призналась, что для многих жителей Латвии, в том числе и для нее, первые воспоминания из детства об эстраде - это навсегда запертые ворота территории.

Министр считает, что здесь необходимо создать открытое культурное пространство, потому что только оно может создать в детях образ культуры, чтобы каждый смог это увидеть и почувствовать. Следовательно, по ее мнению, запланированную на эстраде экспозицию следует оценивать очень положительно.

Mežaparka Lielajai estrādei jābūt atvērtai visiem un visu laiku. Ir jāveido atvērta kultūras telpa, jo tikai tā var bērnos radīt priekštatu par kultūru - ka jebkurā brīdī var to apskatīt un sajust. Patstāvīgā ekspozīcija, kas plānota estrādē, ir vērtējama ļoti pozitīvi! pic.twitter.com/umZ7BAb8QT — Anita Muizniece (@anita_muizniece) June 21, 2021

Как признался мэр Риги Мартиньш Стакис (PP), очень важно, какие мероприятия будут проходить на этой сцене. По его мнению, глава вновь созданного Ziemeļrīgas kultūras apvienības Лиене Кубилюс имеет соответствующее стратегическое видение того, как организовать работу такого объединения.

Кубилюс уже разработала концепцию и представила ее депутатам Рижской думы.

Стакис пояснил, что на начальном этапе очень важно, как будет организована работа чисто технически, и работа Кубилюса в этой области была успешной как во Дворце культуры Ziemeblāzma, так и во Дворце культуры VEF. Мэр Риги уверен, что талантливый руководитель сможет добиться успеха и на Большой эстраде Межапарка.

Стакис с досадой признал, что на эстраде этим летом не состоится крупных событий из-за Covid-19, но сейчас самое время как следует подготовиться к следующему сезону мероприятий.

"Реконструированная и сданная в эксплуатацию эстрада является ярким подтверждением того, что традиции Праздника песни в Латвии будут сильными и будут продолжаться до тех пор, пока будет существовать наша страна. Рижская дума проголосовала за управляющего Большой эстрады Межапарка - Ziemeļrīgas kultūras apvienību, который также будет отвечать за Дворец культуры VEF и Дворец культуры Ziemeļblāzma". - сказал Стакис на сегодняшнем мероприятии.

Он подчеркнул, что эстрада Межапарка должна стать площадкой для культуры, в том числе массовой культуры и мероприятий, и новому управляющему предстоит немало поработать, чтобы вывести стратегию развития площадки на новый уровень.

"Это центральное место латвийских культурных событий, подтверждающее творческий потенциал и силу нашего народа!" - указал председатель Рижской думы.

Как сообщалось, сегодня Рижская дума и государственные деятели ознакомились с осуществленными строительными работами на этапе B2 Большой эстрады Межапарка, которые были сданы в эксплуатацию.

Объекты строительства, реализованные на этапе В2 Большой эстрады Межапарка, 11 июня были переданы Государственному бюро строительного контроля.

Реконструкция Большой эстрады Межапарка началась 11 марта 2016 года, когда Рижский самоуправление и Латвийский национальный культурный центр подписали договор с архитектурными бюро Юриса Пога и Аустриса Майлитиса о разработке строительного проекта.

По данным муниципалитета, общая стоимость проекта составляет чуть более 98 миллионов евро.