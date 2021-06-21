Мультивитамины: есть ли от них польза, или это пустая трата денег?

Лучше было бы потратить их на здоровую пищу, содержащую все необходимые человеку витамины и микроэлементы в натуральном виде, такую как овощи и фрукты, цельные злаки и молочные продукты с низким содержанием жиров, утверждают эксперты Университета Джонса Хопкинса.

Поливитаминами (или мультивитаминами) называют препараты, содеращие несколько витаминов, иногда вместе с микроэлементами, в одной капсуле.

В редакционной статье в журнале Annals of Internal Medicine, озаглавленной "Довольно: хватит выбрасывать деньги на мультивитамины и минеральные добавки", они рассказали о результатах проведенных ими трех исследований. Вот основные выводы:

Анализ с участием 450 тысяч человек свидетельствует, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний и рака

Наблюдение за 5947 мужчинами, проводившееся на протяжении 12 лет, показало, что они не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти

Среди 1708 человек, переживших инфаркт, из которых одна группа в течение 55 месяцев принимала большие дозы поливитаминов, а другая плацебо, количество повторных инфарктов, операций на сердце и смертей оказалось примерно одинаковым

Исследователи также установили, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, могут быть вредными, особенно в больших дозах.

"Пилюли не являются кратчайшим путем к здоровью и предотвращению хронических болезней, - говорит директор Центра профилактики, эпидемиологии и клинических исследований Университета Джонса Хопкинса Ларри Аппель. - Намного полезнее есть здоровую пищу, поддерживать нормальный вес и сократить потребление насыщенных жиров, трансжиров, сахара и соли".

Исключением являются добавки с содержанием фолиевой кислоты для женщин детородного возраста, указывает он. "Фолиевая кислота препятствует возникновению врожденного дефекта нервной трубки у младенцев, если мать принимала ее до и в раннем периоде беременности. Поэтому поливитамины рекомендованы молодым женщинам".

Центр профилактики, эпидемиологии и клинических исследований советует всем женщинам репродуктивного возраста ежедневно принимать 400 микрограммов фолиевой кислоты. Содержащееся в поливитаминах железо также может быть полезным для них, добавляет Ларри Аппель.

"Ничего иного я не рекомендую, - говорит он. - Соблюдая здоровую диету, вы получите все необходимые витамины и минералы с едой".

Рацион доктора медицины

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"Я не принимаю никаких добавок, - рассказал Ларри Аппель. - Взамен я стараюсь потреблять фрукты и овощи за каждой трапезой. Я люблю салаты и обязательно ем их на обед или на ужин".

"Обезжиренное молоко и йогурт содержат кальций, магний, калий, поэтому я несколько раз в неделю завтракаю кашей из цельных злаков с молоком, и часто ем йогурты".

"Дома на ужин у нас обычно рыба или курица, содержащие необходимые белки. Я не вегетарианец, просто стараюсь есть поменьше мяса. В некоторых видах рыбы, например, в лососе, много полезных жирных кислот группы Омега-3".

Что еще советуют и чего не советуют ученые Университета Хопкинса

Цельные злаки: Оболочка зерен пшеницы, коричневого риса и ячменя содержит витамины, минералы и полезные жиры. Хлеб и каши из цельных злаков снижают риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также улучшают пищеварение.

Жирные кислоты группы Омега-3: Они незаменимы для строительства мембран мозговых клеток. Организм не вырабатывает их сам и должен получать из окружающей среды. Их много в лососе, тунце и макрели, а также в орехах, льняном семени и рапсовом масле. Соответствующий рацион снижает риск болезней сердца, инсульта, рака и воспалений кишечника.

Насыщенные жиры: В избытке содержатся в сливочном масле, цельном молоке, необезжиренном сыре, мороженом, жирном мясе, шкурках птицы, пальмовом и кокосовом масле. Способствуют накоплению в сосудах холестерина, отрицательно влияют на усвояемость сахара в крови. Сокращение потребления насыщенных жиров является средством профилактики сердечно-сосудистых болезней.