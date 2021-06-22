Естественная защита от тромбов: рекомендации кардиолога

Детройтский специалист по профилактической и инвазивной кардиологии мог бы написать в этом кафе неоновыми буквами: "Вы можете быть молоды сердцем и своими мечтами, если они у вас есть..."

Со здоровым сердцем можно радоваться и в старости

Чтобы помочь многим поколениям американцев жить здоровой и счастливой жизнью, доктор Кан считает, что ни у кого не должно быть сердечных заболеваний, потому что их можно диагностировать на ранней стадии и успешно лечить.

Выступая перед латвийскими врачами и фармацевтами на дистанционных лекциях, американский кардиолог признал, что фраза о молодом сердце, дожившем до старости - это не просто красивая фраза из сборника стихов. Научная медицина показала, что

старость - это не болезнь,

а профилактика сердечно-сосудистых заболеваний может спасти от преждевременной смерти. Но чтобы понять, как можно правильно заботиться сердце, кардиолог Кан напомнил, из чего состоит человеческое тело.

Природа создала уникальную сосудистую систему

Начав свою карьеру кардиолога более тридцати лет назад, Кан признался, что его все еще поражает размер сердечно-сосудистой системы. Если сложить длину всех кровеносных сосудов человеческого тела, мы получим впечатляющие 100000 километров. Это общий периметр кровеносных сосудов. Ими можно опоясать всю планету. Можно задать философский вопрос, почему природа наделила человека такой сложной сосудистой системой? Оказывается, длина сосуда не случайна, ведь важно гарантировать хорошее кровообращение. Уникальная структура сосудистой системы помогает ученым объяснить, что происходит, когда возникает кризис, вызванный сгустком крови в кровеносном сосуде, хотя бы в одной точке системы кровообращения. Если хотя бы один небольшой тромб образуется в критической артерии не в то время и не в том месте, это вызывает настоящую катастрофу - инфаркт или инсульт.

Эти заболевания вызывают высокую смертность, и даже после выздоровления человек может оставаться инвалидом, зависеть от других, что значительно ухудшает качество жизни.

Следовательно, следует снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Это возможно, если уделить особое внимание ранней диагностике и профилактике тромбозов, а также применить новые меры профилактики. "Учитывая, что я специалист по инвазивной кардиологии, обычно я уже вижу последствия атеросклероза, то есть закупорку сосудов. Это изображение кровеносных сосудов - моя повседневная жизнь", - говорит кардиолог Кан.

Атеросклероз распространяется как эпидемия

Одной из причин, по которой атеросклероз в мире называют эпидемией, является предрасположенность человека к хроническому поражению сосудов. Исследования показывают, что ранний атеросклероз вызван повышением липидов в крови. Привычка насыщенно питаться, получая при этом с пищей слишком много жира, холестерина, соли, способствует ожирению в районе живота. Неподвижность, низкая физическая активность - суммируя все эти факторы, получается, что человек находится всего в шаге от сердечно-сосудистых заболеваний.