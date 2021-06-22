Естественная защита от тромбов: рекомендации кардиолога

Однако атеросклероз можно остановить, внедряя здоровый образ жизни и питаясь натуральными продуктами на растительной основе.
Но нужно понимать, что холестерин сам по себе не вредное вещество, он так же необходим, как вода, углеводы и белок. Холестерин используется организмом в качестве строительного материала, хотя высокий уровень холестерина в крови пациента вызывает беспокойство у многих врачей.
При определенных условиях холестерин может вызывать сужение артерий кровеносных сосудов головного мозга, сердца, почек или ног. Образовавшийся тромб может полностью перекрыть важные для жизни кровеносные сосуды. Более пристальный взгляд на то, что из себя представляет смертельный сгусток крови, показывает, что в нем нет ничего сверхъестественного. Тело создает их из подручного материала. Например, сгустки крови, вызывающие инсульт или сердечный приступ, представляют собой комбинацию эритроцитов, тромбоцитов и фибрина, которые нарушают кровообращение.
Организм защищает себя от тромбов
По мере развития атеросклероза в кровеносных сосудах происходит все больше и больше повреждений, и образующиеся тромбы могут вызывать проблемы с кровообращением в различных органах.
С другой стороны, тело знает, как себя защитить. Такая естественная защита - это постоянный баланс между свертыванием и фибринолизом в организме.
При повышенном риске тромбоза организм может активировать фибринолиз, который может замедлить или помочь предотвратить "закупорку" кровеносных сосудов.
Тромбы, о которых так много говорят кардиологи, появляются не за один день. Тромбы образуются по разным причинам, не только из-за образа жизни, но и из-за предрасположенности к определенным заболеваниям.
Существует длинный список тромботических факторов, включая генетический диабет, ожирение, курение, недостаток физической активности, чрезмерный и плохо управляемый стресс.
Употребление алкоголя и нерациональная диета также способствуют появлению тромбов. Полуфабрикаты и обработанные пищевые продукты, как известно, влияют на прогрессирование таких заболеваний, как ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, метаболический синдром.
Эти факторы в конечном итоге способствуют развитию атеросклероза, приводят к инфаркту, инсульту, стенокардии. Тромбы образуются в областях кровеносных сосудов, которые не защищены нормальным балансом системы свертывания крови в организме человека.
Тромбоз можно контролировать
Во многих экономически развитых странах статистика показывает общую тенденцию: почти треть смертей связана с заболеваниями головного мозга и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а тромбоз является критическим состоянием для сердечно-сосудистой системы и мозга. В больницах США преобладают сердечно-сосудистые заболевания. Пациенты с таким диагнозом нуждаются в уходе и реабилитации, что является серьезным бременем для системы здравоохранения.
Следовательно, тромбоз - это заболевание, которое не только поражает пациентов, но и ослабляет экономику каждой страны.
Но американский кардиолог Кан оптимистично смотрит в будущее. Такие надежды дает новый подход, который помогает предотвратить тромбоз мозга, сердца, ног и других важных частей тела. Это связано с японской культурой и тем, что жители этой страны предпочитают определенные продукты, полезные для сосудов и сердца. Один из них - блюдо натто из ферментированных соевых бобов, которое японцы любят есть на завтрак. Исследователи обнаружили, что в этой пище содержится важный фермент - наттокиназа. Фермент привлек внимание ученых по важной причине. Наттокиназа обладает антикоагулянтными, антиагрегантными и фибринолитическими свойствами. Американский кардиолог Кан использует этот фермент для профилактики, в том числе и первичной, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время дистанционных лекций он привел латвийским врачам и фармацевтам несколько примеров, демонстрирующих положительный эффект наттокиназы.