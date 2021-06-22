Вт, 22.06.2021
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Харалд Плаудис, член правления RAKUS
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Естественная защита от тромбов: рекомендации кардиолога

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash.com/Online Marketing

Если бы кардиолог открыл экологическое кафе в Латвии, многие подумали бы, что у него не задалась врачебная карьера. Но открытие кафе в зеленой зоне в Ферндейле, штат Мичиган, не наносит ущерб карьере американского кардиолога Джоэла Кана. Основанное им органическое кафе - это способ показать публике, как защитить сердце и кровеносные сосуды.

Детройтский специалист по профилактической и инвазивной кардиологии мог бы написать в этом кафе неоновыми буквами: "Вы можете быть молоды сердцем и своими мечтами, если они у вас есть..."

Со здоровым сердцем можно радоваться и в старости

Чтобы помочь многим поколениям американцев жить здоровой и счастливой жизнью, доктор Кан считает, что ни у кого не должно быть сердечных заболеваний, потому что их можно диагностировать на ранней стадии и успешно лечить.

Выступая перед латвийскими врачами и фармацевтами на дистанционных лекциях, американский кардиолог признал, что фраза о молодом сердце, дожившем до старости - это не просто красивая фраза из сборника стихов. Научная медицина показала, что

старость - это не болезнь,

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а профилактика сердечно-сосудистых заболеваний может спасти от преждевременной смерти. Но чтобы понять, как можно правильно заботиться сердце, кардиолог Кан напомнил, из чего состоит человеческое тело.

Природа создала уникальную сосудистую систему

Начав свою карьеру кардиолога более тридцати лет назад, Кан признался, что его все еще поражает размер сердечно-сосудистой системы. Если сложить длину всех кровеносных сосудов человеческого тела, мы получим впечатляющие 100000 километров. Это общий периметр кровеносных сосудов. Ими можно опоясать всю планету. Можно задать философский вопрос, почему природа наделила человека такой сложной сосудистой системой? Оказывается, длина сосуда не случайна, ведь важно гарантировать хорошее кровообращение. Уникальная структура сосудистой системы помогает ученым объяснить, что происходит, когда возникает кризис, вызванный сгустком крови в кровеносном сосуде, хотя бы в одной точке системы кровообращения. Если хотя бы один небольшой тромб образуется в критической артерии не в то время и не в том месте, это вызывает настоящую катастрофу - инфаркт или инсульт.

Эти заболевания вызывают высокую смертность, и даже после выздоровления человек может оставаться инвалидом, зависеть от других, что значительно ухудшает качество жизни.

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Следовательно, следует снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Это возможно, если уделить особое внимание ранней диагностике и профилактике тромбозов, а также применить новые меры профилактики. "Учитывая, что я специалист по инвазивной кардиологии, обычно я уже вижу последствия атеросклероза, то есть закупорку сосудов. Это изображение кровеносных сосудов - моя повседневная жизнь", - говорит кардиолог Кан.

Атеросклероз распространяется как эпидемия

Одной из причин, по которой атеросклероз в мире называют эпидемией, является предрасположенность человека к хроническому поражению сосудов. Исследования показывают, что ранний атеросклероз вызван повышением липидов в крови. Привычка насыщенно питаться, получая при этом с пищей слишком много жира, холестерина, соли, способствует ожирению в районе живота. Неподвижность, низкая физическая активность - суммируя все эти факторы, получается, что человек находится всего в шаге от сердечно-сосудистых заболеваний.

Около 90 процентов людей среднего возраста страдают прогрессирующим атеросклерозом, хотя у них нет никаких заболеваний.

Однако атеросклероз можно остановить, внедряя здоровый образ жизни и питаясь натуральными продуктами на растительной основе.

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Но нужно понимать, что холестерин сам по себе не вредное вещество, он так же необходим, как вода, углеводы и белок. Холестерин используется организмом в качестве строительного материала, хотя высокий уровень холестерина в крови пациента вызывает беспокойство у многих врачей.

При определенных условиях холестерин может вызывать сужение артерий кровеносных сосудов головного мозга, сердца, почек или ног. Образовавшийся тромб может полностью перекрыть важные для жизни кровеносные сосуды. Более пристальный взгляд на то, что из себя представляет смертельный сгусток крови, показывает, что в нем нет ничего сверхъестественного. Тело создает их из подручного материала. Например, сгустки крови, вызывающие инсульт или сердечный приступ, представляют собой комбинацию эритроцитов, тромбоцитов и фибрина, которые нарушают кровообращение.

Организм защищает себя от тромбов

По мере развития атеросклероза в кровеносных сосудах происходит все больше и больше повреждений, и образующиеся тромбы могут вызывать проблемы с кровообращением в различных органах.

С другой стороны, тело знает, как себя защитить. Такая естественная защита - это постоянный баланс между свертыванием и фибринолизом в организме.

При повышенном риске тромбоза организм может активировать фибринолиз, который может замедлить или помочь предотвратить "закупорку" кровеносных сосудов.

Тромбы, о которых так много говорят кардиологи, появляются не за один день. Тромбы образуются по разным причинам, не только из-за образа жизни, но и из-за предрасположенности к определенным заболеваниям.

Существует длинный список тромботических факторов, включая генетический диабет, ожирение, курение, недостаток физической активности, чрезмерный и плохо управляемый стресс.

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Употребление алкоголя и нерациональная диета также способствуют появлению тромбов. Полуфабрикаты и обработанные пищевые продукты, как известно, влияют на прогрессирование таких заболеваний, как ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, метаболический синдром.

Эти факторы в конечном итоге способствуют развитию атеросклероза, приводят к инфаркту, инсульту, стенокардии. Тромбы образуются в областях кровеносных сосудов, которые не защищены нормальным балансом системы свертывания крови в организме человека.

Тромбоз можно контролировать

Во многих экономически развитых странах статистика показывает общую тенденцию: почти треть смертей связана с заболеваниями головного мозга и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а тромбоз является критическим состоянием для сердечно-сосудистой системы и мозга. В больницах США преобладают сердечно-сосудистые заболевания. Пациенты с таким диагнозом нуждаются в уходе и реабилитации, что является серьезным бременем для системы здравоохранения.

Следовательно, тромбоз - это заболевание, которое не только поражает пациентов, но и ослабляет экономику каждой страны.

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Но американский кардиолог Кан оптимистично смотрит в будущее. Такие надежды дает новый подход, который помогает предотвратить тромбоз мозга, сердца, ног и других важных частей тела. Это связано с японской культурой и тем, что жители этой страны предпочитают определенные продукты, полезные для сосудов и сердца. Один из них - блюдо натто из ферментированных соевых бобов, которое японцы любят есть на завтрак. Исследователи обнаружили, что в этой пище содержится важный фермент - наттокиназа. Фермент привлек внимание ученых по важной причине. Наттокиназа обладает антикоагулянтными, антиагрегантными и фибринолитическими свойствами. Американский кардиолог Кан использует этот фермент для профилактики, в том числе и первичной, сердечно-сосудистых заболеваний. Во время дистанционных лекций он привел латвийским врачам и фармацевтам несколько примеров, демонстрирующих положительный эффект наттокиназы.

В частной клинике в пригороде Детройта, штат Мичиган, доктор Кан обследовал сонные артерии 59-летнего пациента, которые были намного толще, чем обычно. Возраст артерий этого человека оценивался в 72 года, то есть на 13 лет старше его биологического возраста. Пациент находился под наблюдением 2,5 года, до того момента, как ему исполнился 61 год. За этот период его артерии стали моложе на 15 лет, чем в начале исследования. Это отличный результат, потому что толщина сонной артерии уменьшилась с 0,873 до 0,726. Это было достигнуто благодаря тому, что пациент принимал наттокиназу каждый день в течение двух с половиной лет.

О наттокиназе рассказывают будущим врачам

В одной из крупнейших медицинских школ Америки, Медицинской школе Университета Уэйна в Детройте, доктор Кан преподает студентам курс, который знакомит их с терапевтическими преимуществами наттокиназы. История наттокиназы началась в 1907 году с открытия особой бактерии - bacillus subtillus, которая ферментирует соевые бобы. В 1925 году японские ученые доказали, что наттокиназа расщепляет фибрин, который является основой системы тромбообразования. Благодаря этому свойству наттокиназа способна растворять тромбы, но не ингибирует превращение фибриногена в фибрин, а значит, не увеличивает риск кровотечения. В 1987 году фермент получил название наттокиназа. Примерно 25 лет назад способность переносить наттокиназу через кишечник в кровь была продемонстрирована с использованием этого активного вещества в качестве пищевой добавки.

Атака по трем фронтам

Наттокиназа обладает уникальным эффектом. Она работает на трех фронтах. Первый - это инвазивный фибрин, который разрушает тромб и предотвращает образование новых сгустков крови. Второй - улучшает кровообращение во всей системе кровообращения, даже в капиллярах. Третий фронт - наттокиназа немного снижает артериальное давление.

Фактически, у наттокиназы нет единого механизма действия - свойств, которые часто характерны для природных веществ. Но она работает в нескольких разных местах и влияет на всю систему свертывания крови.

Есть еще одно академическое объяснение того, как наттокиназа может удалять тромбы, воздействуя на фибрин и плазмин. Согласно исследованиям, наттокиназа имеет еще один важный эффект - способность снижать кровяное давление.

Биологически активный растительный материал также обладает антикоагулянтным и антиагрегантным действием. По этим причинам наттокиназа может улучшить сердечно-сосудистую функцию.

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Наттокиназа в ферментированных соевых бобах особенно полезна, когда необходимо обогатить рацион при наличии нарушений кровообращения и повышенного риска образования тромбов. Стандартизованная наттокиназа измеряется в единицах расщепления фибрина, по которым можно точно определить необходимую дозу. Наттокиназа может использоваться в капсулах или таблетках в качестве чистого активного вещества или в сочетании с другими растительными веществами.

Кардиолог Кан говорит, что в последнее время наттокиназа становится все более популярной в Соединенных Штатах как средство защиты от тромбоза. Об этом свидетельствуют социологические опросы. В одном из опросов медицинских работников спрашивали, какие питательные вещества, по их мнению, будут наиболее популярными в будущем.

Самый распространенный ответ - это питательные вещества и добавки, улучшающие кровообращение, поскольку сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в Соединенных Штатах. Следующими по популярности и многообещающими являются добавки, которые помогают в уходе за пациентами. А третьей добавкой, по упоминаемости, была наттокиназа.

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