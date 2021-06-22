Травы для коктейлей на Лиго: чем разнообразить традиционные напитки

1. Перечная, лимонная, яблочная и другая мята

Свежий искрящийся аромат мятного "Мохито" - одна из первых ассоциаций, которая приходит на ум при мысли о травах в коктейлях. Да, различные виды мяты популярны в коктейлях, а "Мохито" без мяты вообще сложно себе представить, однако мяту можно использовать и в других коктейлях. Например, попробуй подзадорить мятой дуэль джина и тоника!

Мята подойдет ко всему, где есть клубника, мороженое, шоколад, к тому же это отличный декор

- пучок свежей мяты однозначно займет почетное место в коктейльном баре на Янов день.

2. Ароматный базилик

Базилик - пикантная, сладковатая, очень ароматная и душистая трава, которая отлично сочетается с томатами. Именно поэтому он будет отличным дополнением к бокалу "Кровавой Мэри", однако давайте мыслить шире! Базилик оттеняет вкус клубники, поэтому прекрасно дополнит коктейли с клубникой. Это растение гармонизирует дуэт джина с тоником, а свежий листик базилика отлично подойдет к коктейлю с виски Old Fashioned. Думая об эстетической составляющей коктейлей, при использовании базилика стоит помнить, что листики в местах заломов или сжатия быстро чернеют, поэтому обращаться с ним нужно нежно и аккуратно.

3. Пикантный тимьян

Тимьян добавит нотку пикантности, эстетической красоты и аромата - его обязательно стоит добавить к джину с тоником или "Кровавой Мэри". Возьми небольшую веточку тимьяна и насладись ранее неизведанными нюансами вкуса.

4. Розмарин

Розмарин - приправа, которую бармены любят поджигать. Если для усиления ноток вкуса коктейля нужен аромат дымка - розмарин будет верным выбором. У него твердые листики, древесный ствол и интенсивный аромат. Розмарин отлично сочетается с "Кровавой Мэри", G&T, "Манхэттеном" или Old Fashioned. Из этого растения можно приготовить отличный сироп, который станет идеальным дополнением к различным коктейлям.

5. Латышская классика - укроп и петрушка

Укроп не столе жителя Латвии - вещь незаменимая, к тому же складывается ощущение, что наша национальная особенность обретает популярность по всему миру. Укроп все чаще используют и в других уголках планеты. В мире коктейлей укроп хорошо дополнит "Кровавую Мэри" и отлично сочетается с водочными настойками. Можно рискнуть и добавить в коктейль и "сводную сестру" укропа - петрушку, однако она настолько капризная барышня, что беспрекословно сойдется лишь с "Кровавой Мэри", потому что, как вы, наверное, уже заметили, в "Кровавую Мэри" можно добавить хоть весь огород - даже петрушку.