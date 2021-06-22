Вт, 22.06.2021
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Сотрудница алмазодобывающей компании украла алмазов на 8 млн евро - она выносила их в нижнем белье

ФОТО: Pexels

Московский суд приговорил Елену Канунникову, работницу филиала алмазодобывающей компании "Алроса", к девяти годам колонии. Она признана виновной в краже и незаконном обороте драгоценных камней, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и пресс-службу суда.

У Канунниковой также были три сообщника, которые получили от четырех до семи лет колонии. Суд также в полном объеме удовлетворил гражданский иск компании на сумму более 713 миллионов рублей (примерно 8 млн 180 тыс. евро).

По версии следствия, преступления происходили в 2016-2019 годах, когда в ходе сортировки необработанных алмазов Канунникова с сообщниками похитили 1027 камней высокого качества, подменив их камнями низкого сорта. Полученные алмазы были проданы, что нанесло "Алросе" ущерб на более чем 8 миллионов евро.

Как утверждало следствие, бывшая сотрудница компании была организатором преступной группы. Она похищала алмазы со склада компании, вынося их в нижнем белье. Женщина была задержана летом 2019 года при попытке украсть еще одну партию камней.

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