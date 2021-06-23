В Латвии сегодня отмечают Лиго

Лиго и Янов день - летний праздник, который латыши отмечают с глубокой древности. Лиго празднуют по многовековым традициям предков. В этот день принято украшать дом и двор травами, которые, согласно поверьям, имеют особую целебную силу, а на праздничном столе обязательно должен быть янов сыр - символ солнца.

С наступлением темноты по всей Латвии зажигаются костры, так как огонь в Янову ночь, согласно народным верованиям, обладает магический силой, поэтому принято прыгать через костры, чтобы очиститься от всего плохого.

В Янову ночь нельзя ложиться спать до самого рассвета, чтобы встретить первые лучи солнца и умыться росой, которая принесет здоровье и красоту.