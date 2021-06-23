Ср, 23.06.2021
Определение уровня антител не дает полной информации о защите от Covid-19, поскольку для защиты организма важны как антитела, так и клеточный иммунитет. Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)
Эксперты Государственного агентства лекарств (ZVA)

В ночь Лиго прогремят грозы

ФОТО: Pexels

В ночь с 23 на 24 июня в центральных и восточных регионах Латвии прогремят грозы, прогнозируют синоптики.

Грозы будут сопровождаться сильными ливнями и мощными порывами ветра. В основном грозовой фронт будет двигаться с юга на север.

Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, местами в Курземе - +13 градусов.

Завтра, в Янов день, ожидается переменная облачность, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха составит +27...+32 градуса, на побережье - до +22...+27 градусов.

В Риге также возможна гроза с сильным ветром и дождем. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем - до +27 градусов.

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