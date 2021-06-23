В ночь Лиго прогремят грозы
В ночь с 23 на 24 июня в центральных и восточных регионах Латвии прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
В ночь с 23 на 24 июня в центральных и восточных регионах Латвии прогремят грозы, прогнозируют синоптики.
Грозы будут сопровождаться сильными ливнями и мощными порывами ветра. В основном грозовой фронт будет двигаться с юга на север.
Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, местами в Курземе - +13 градусов.
Завтра, в Янов день, ожидается переменная облачность, местами возможны грозовые ливни. Температура воздуха составит +27...+32 градуса, на побережье - до +22...+27 градусов.
В Риге также возможна гроза с сильным ветром и дождем. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем - до +27 градусов.