Миллионер и основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме

Как сообщает Русская служба ВВС, всего за несколько часов до смерти миллионера Национальный суд Испании одобрил его выдачу США по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Макафи был обнаружен в своей тюремной камере, медики пытались спасти его, однако сделать этого не удалось.

По информации Департамента юстиции Каталонии, вероятно, 75-летний Макафи покончил с собой.

Макафи в первую очередь был знаменит тем, что первым в мире выпустил для коммерческого использования антивирус. В 2010 году он продал основанную им компанию McAfee за 7,6 миллиардов долларов корпорации Intel.

Русская служба ВВС отмечает, что задержан он был в октябре прошлого года в аэропорту Барселоны, когда собирался сесть на самолет до Стамбула.

Он был объявлен в розыск по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и непредоставлении налоговых деклараций. По информации обвинения, несмотря на миллионные прибыли, он уклонялся от уплаты налогов четыре года.

Министерство юстиции США утверждало, что его доходы выплачивались на банковские счета или переводились в криптовалютные аккаунты, оформленные на подставных лиц. Также его обвиняли в сокрытии активов.

Сам Макафи отвергал все выдвинутые обвинения и утверждал, что против него существует заговор и его преследуют по идеологическим и политическим мотивам. Суд в свою очередь доказательств этим утверждениям не нашел.