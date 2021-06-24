В Латвии отмечают Янов день

Наиболее энергетически насыщенным традиционно считается утро Янова дня, которое сопровождается встречей рассвета и хождением по утренней росе.

Утреннему солнцу в день летнего солнцестояния народ издревле приписывал чудесные свойства, а до восхода солнца хозяин дома должен был ходить по полям в черной одежде, чтобы был хороший урожай.

Многие считали, что утренняя роса обладает целебной силой, поэтому ею нужно умываться. Люди ходили по утренней росе, веря, что это принесет им деньги. Женщины умывались росой для красоты. Чтобы кожа лица была белой, необходимо умыться росой с пшеницы, верили они. Яновым утром, перед восходом солнца, нужно стряхивать росу с травы и мыть ею коров - тогда коровы дают много молока.

Это время еще подходит, чтобы узнать своего суженого, верили девушки. Считалось, что утром Янова дня стебель папоротника нужно срезать у самого основания. Какая буква появится на срезе, с этой буквы будет начинаться имя будущего мужа.

Считается также, что Янов день надо встречать песнями. В некоторых краях соседи шли петь песни к другим соседям. В свою очередь венки из полевых цветов и дубовых веток, сплетенные на Янов день, следует хранить до следующего Янова дня, чтобы затем сжечь в традиционном костре.