В этом году на Лиго ожоги получили в четыре раза больше людей, чем в прошлом году

Люди обычно получают ожоги в результате перепрыгивания через костер, падения в него, разжигания гриля или костра жидкостью для розжига или бензином.

Один из самых тяжелых случаев ожогов при прыжке через костер произошел в Рижском регионе. Там 34-летняя женщина получила ожоги 30% поверхности тела.

В Курземе же, потеряв равновесие под воздействием алкоголя, 59-летний мужчина упал в костер. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами 60% поверхности тела. Тем временем в Видземе пострадала 70-летняя женщина - когда она пыталась зажечь мангал, в ее руках загорелась жидкость для розжига. Женщина получила ожоги 60% поверхности тела.

Как и каждый год, дети на Лиго получают ожоги у костров и мангалов.

Самый серьезный случай произошел в Видземе, когда двухлетний ребенок получил ожоги 18% поверхности тела при падении на горячий гриль.

Как сказано в сообщении Службы неотложной помощи, в этом году людям также требовалась медицинская помощь из-за жары. 23 июня 16 человек были доставлены в больницу из-за перегрева и теплового удара. Во всех случаях проблемы со здоровьем возникли из-за того, что люди долгое время работали или оставались на солнце.