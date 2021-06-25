Температура воды в официальных местах купания в Риге поднялась до +26 градусов

Температура воды в Вакарбулли и Вецаки составляет +18 градусов, в Даугаве - +20 градусов, в Кишэзерсе - +22 градуса.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды на участке Даугавы от Плявини до границы с Беларусью составляет +25...+ 27 градусов.

Температура воды в большинстве рек и озер Латвии колеблется в диапазоне от +21 до + 27 градусов.

В акватории портов температура воды зарегистрирована от +17,3 градуса в Скулте и +18,7 градуса в Рое до +23,0 градуса в Лиепае и +24,3 градуса в Салацгриве.

Температура воды в Юрмале в Янов день была +17…+ 20 градусов.