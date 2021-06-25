Скорая помощь и Янов день: больше 1000 вызовов, трое пьяных утонувших

В море в Курземе утонул 53-летний мужчина, в Земгале 68-летний мужчина погиб, утонув в реке. В Видземе во время плавания в состоянии алкогольного опьянения утонул 49-летний мужчина.

В свою очередь после купания в нетрезвом состоянии в Латгале 20-летний молодой человек, который чуть не утонул, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В Земгале 44-летний мужчина, прыгнув в воду головой вниз, получил серьезную травму с повреждением шейных позвонков. Мужчина в тяжелом состоянии доставлен в рижскую больницу.

Что советуют врачи?

Врачи призывают при отдыхе на воде соблюдать осторожность, так как, например, во время купания на этих выходных несколько человек утонули или получили серьезные травмы. Медики призывают не играть со своей жизнью и не идти купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит прыгать в воду с высоты - ни головой вниз, ни ногами вниз, так как это часто заканчивается инвалидной коляской. Нельзя также купаться ночью, особенно в неизвестных местах, и не следует плавать в одиночестве.

Также следует помнить, что перегретому человеку нельзя купаться в холодной воде. Что касается детей, то они вблизи водоемов должны находиться под постоянным присмотром взрослых.