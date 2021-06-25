Съехал с дороги, машина перевернулась: подробности смертельного ДТП в Янов день
В Янов день в Яунелгавском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает Государственная полиция.
В Янов день в Яунелгавском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает Государственная полиция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:00 на трассе Айзкраукле - Екабпилс, когда еще не установленный водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: один отказался от госпитализации, другой был доставлен в медицинское учреждение, один человек скончался на месте от полученных травм. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.
Всего за минувший день в ДТП пострадали 14 человек. Семь человек пострадали в Рижском районе, по три - в Земгале и Курземе, один человек - в Латгале.
В течение дня в стране зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, из них 13 с пострадавшими, в одном ДТП погиб человек.
По данным Госполиции, в течение дня в Рижском районе произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, девять - в Земгале, шесть - в Видземе, 14 - в Курземе и 12 - в Латгале.