Пт, 25.06.2021
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Съехал с дороги, машина перевернулась: подробности смертельного ДТП в Янов день

Automašīnas stikls lietus laikā. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Янов день в Яунелгавском крае произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает Государственная полиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13:00 на трассе Айзкраукле - Екабпилс, когда еще не установленный водитель, управляя автомобилем Opel Zafira, съехал с дороги, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека: один отказался от госпитализации, другой был доставлен в медицинское учреждение, один человек скончался на месте от полученных травм. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Всего за минувший день в ДТП пострадали 14 человек. Семь человек пострадали в Рижском районе, по три - в Земгале и Курземе, один человек - в Латгале.

В течение дня в стране зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, из них 13 с пострадавшими, в одном ДТП погиб человек.

По данным Госполиции, в течение дня в Рижском районе произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, девять - в Земгале, шесть - в Видземе, 14 - в Курземе и 12 - в Латгале.

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