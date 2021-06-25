Вазелин вместо вакцины или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Удивительно, что мы способны пережить и 40-градусный мороз и 40 градусов жары. Видимо, все, что 40 градусов - нашим организмом воспринимается нормально. Кстати, надеемся, что все следовали наставлению директора Службы неотложной помощи - праздновать Лиго исключительно в своих "пузырях". Если что, это она про семью, так-то мы всегда со своим пузырем... "Ребят, смотрите, я достал бутылку! - Молодец...Но больше ее туда не засовывай".

Читали, что в Риге будут создаваться городские луга? Ну, видимо, правительство признало, что городские дороги у них не выходят, так что пусть будут луга.

Больше всего этой новости обрадовались клещи, ведь теперь они станут жителями столицы.

Интересно, а с другими коммунальными услугами такое тоже прокатит? "Почему трава не кошена? - Это луг. - Почему зимой дороги не посыпаны? - Это городской каток. Все для людей! - Почему мусор не вывезен? - А это у нас выставка современного искусства." В общем, пока городская думa считает, что принимает новые законы, народ думает, что они там кое-что другое принимают...

Интересная новость пришла из Литвы - там планируют вакцинировать от ковида прямо на пляжах. Ага, прививать будут, но никто не сказал в какой момент. Так что, если на литовском пляже вам приспичит "сбегать в кустики", присаживайтесь осторожно. "Ой, что это меня ужалило? Пчела?". Да-да, она самая - скажет человек в огромном костюме пчелки Майи и шприцем в руке. А вообще, нас радуют эти изворотливые способы, как заманить людей на вакцинацию.

Сперва 10 лет Малышева рассказывает как лечиться подорожником, вазелином и заговорами, а потом удивляются, что народ не хочет идти на прививку.

Мы тут узнали, что компания Canon установила в своем офисе в Китае "умные" камеры - они пускают внутрь только улыбающихся сотрудников. По задумке - подобная технология сделает офис более "жизнерадостным". Мда, ну в Латвии после такого нововведения больше вообще никто не работал бы. У нас даже если видишь утром в переполненной маршрутке улыбающегося человека, знаешь, что повторять не стоит, ведь этот трюк выполняется профессиональным каскадером. Но на всякий случай, мы подготовили для вас 5 причин встречать новый день с улыбкой: 1..., 2..., 3..., 4..., 5 - спазм мышц лица.

Ну, а мы, отдел маркетинга и неудачников Balticom, провели Лиго в городе, так как на природу (в свой пузырь) нас никто не позвал... Неудачники, потому что у нас у самих нет дачи, ну и друзей, считай, тоже нет. Раньше для брошенок хоть устраивали гуляния на набережной с музыкой, танцами и возможностью позажиматься в сторонке с тминным сыром. А сейчас что? Сперва мы хотели подсесть к компании на кепке Ушакова, но у них играл Моргенштерн. В итоге мы попробовали позажиматься с тминным сыром в Рими... в общем, в Рими нас больше не пускают.

А какой шашлык жарили вы - свиной или куриный?