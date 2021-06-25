В субботу ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней
В субботу, 26 июня, ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней - максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу, 26 июня, ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней - максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью грозы возможны в центральной и восточной части страны, днем гроза прогнозируется в основном только в восточных регионах.
Ветер будет преимущественно слабым - с запада, во время грозы ожидается порывистый ветер. Местами возможны грозы и град.
Минимальная температура в ночь на субботу будет +13...+19 градусов.
В Риге возможны дожди и гроза. В субботу днем в столице дождь не ожидается, облачность уменьшится, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - +23 градуса.