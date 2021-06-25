Пт, 25.06.2021
Мы ожидаем, что власти Минска расследуют этот инцидент, обеспечат безопасность посольства Латвии в полном соответствии с международным правом. Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске
Эдгар Ринкевич об инциденте в Посольстве Латвии в Минске

В субботу ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

В субботу, 26 июня, ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней - максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночью грозы возможны в центральной и восточной части страны, днем гроза прогнозируется в основном только в восточных регионах.

Ветер будет преимущественно слабым - с запада, во время грозы ожидается порывистый ветер. Местами возможны грозы и град.

Минимальная температура в ночь на субботу будет +13...+19 градусов.

В Риге возможны дожди и гроза. В субботу днем в столице дождь не ожидается, облачность уменьшится, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем - +23 градуса.

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