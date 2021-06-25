В субботу ожидается самая холодная погода в Латвии за последние десять дней

Ночью грозы возможны в центральной и восточной части страны, днем гроза прогнозируется в основном только в восточных регионах.

Ветер будет преимущественно слабым - с запада, во время грозы ожидается порывистый ветер. Местами возможны грозы и град.

Минимальная температура в ночь на субботу будет +13...+19 градусов.