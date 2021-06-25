Водитель такси Bolt или Yandex Go нарушил правила перевозки пассажиров. Что делать в таких случаях?

В Дирекции пояснили, чтобы ответственное учреждение - Государственная полиция, муниципальная полиция, муниципальная контрольная служба или Центр государственного языка - могли обратиться к перевозчику или водителю, Автотранспортная дирекция подготовила инструкции о том, какую информацию должен предоставить пассажир.

Если установлено, что перевозка осуществляется транспортным средством, на которое не выдана лицензионная карточка или лицензия на перевозку на такси или легковом автомобиле, в жалобе необходимо указать регистрационный номер транспортного средства и подтверждение оплаты поездки.

Если с помощью мобильного приложения Valodas draugs будет установлено, что водитель не владеет латышским языком, жалобу можно сразу же отправить в Центр государственного языка. Без использования приложения необходимо указать регистрационный номер транспортного средства, имя водителя, регистрационный номер водителя в реестре водителей такси и название перевозчика, если оно указано в транспортном средстве или мобильном приложении, а также предоставить подтверждение оплаты поездки.

Кроме того, если пассажир столкнулся с тем, что было снята неправильная сумма денег, водитель был грубым и невежливым, перевозчик нарушил правила перевозки ребенка или багажа, например, багаж был утерян, пассажир должен связаться с перевозчиком или поставщиком услуг мобильного приложения. В случаях, когда спор не был разрешен, следует обратиться в Центр защиты прав потребителей.