Российского оппозиционера не пустили на выборы из-за поддержки Навального и ФБК

В этом выпуске:

Бывшего редактора телеграм-канала Нехта Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.

Илью Яшина не допустили на довыборы в Мосгордуму из-за связей с Навальным и ФБК.

Более месяца назад в Коми произошел разлив нефти: последствия катастрофы так и не ликвидировали

Избирательная комиссия сняла российского муниципального депутата Илью Яшина с довыборов в действующий созыв Мосгордумы. По словам самого Яшина, который пересказал разговор в избиркоме, члены комиссии объяснили это его причастностью к "экстремистской организации", а именно к структурам Алексея Навального (ФБК и его штабам). Некоторое время назад суд в Москве в закрытом режиме признал их экстремистскими организациями, но при этом сами сотрудники ФБК подчеркивают, что ничего "экстремистского" в их деле нет.

"Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно", – написал Яшин сразу после отказа ему в избирательном праве.

Он считает это незаконным: решение, что он связан с экстремистской организацией, по закону принимает суд – а такого суда над ним не было. Яшин будет подавать иск против Мосгоризбиркома, в т.ч. в ЕСПЧ

Все подробности - в новом выпуске!