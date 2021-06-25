Российского оппозиционера не пустили на выборы из-за поддержки Навального и ФБК
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Избирательная комиссия сняла российского муниципального депутата Илью Яшина с довыборов в действующий созыв Мосгордумы. По словам самого Яшина, который пересказал разговор в избиркоме, члены комиссии объяснили это его причастностью к "экстремистской организации", а именно к структурам Алексея Навального (ФБК и его штабам). Некоторое время назад суд в Москве в закрытом режиме признал их экстремистскими организациями, но при этом сами сотрудники ФБК подчеркивают, что ничего "экстремистского" в их деле нет.
"Избирком признал меня экстремистом из-за поддержки Навального и запретил выдвигаться. Такого наглого беспредела я не видел давно", – написал Яшин сразу после отказа ему в избирательном праве.
Он считает это незаконным: решение, что он связан с экстремистской организацией, по закону принимает суд – а такого суда над ним не было. Яшин будет подавать иск против Мосгоризбиркома, в т.ч. в ЕСПЧ
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