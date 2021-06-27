Пожар в Валке: один человек пострадал, еще пятеро - сумели эвакуироваться

Вскоре после полуночи, в 0.38, поступил вызов на пожар в трехэтажный жилой дом в Валке. Горела дверь одной из квартир.

Один человек, нуждавшийся в медицинской помощи, был эвакуирован из здания. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек.