Пожар в Валке: один человек пострадал, еще пятеро - сумели эвакуироваться
В ночь на воскресенье в результате пожара в Валке пострадал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В ночь на воскресенье в результате пожара в Валке пострадал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вскоре после полуночи, в 0.38, поступил вызов на пожар в трехэтажный жилой дом в Валке. Горела дверь одной из квартир.
Один человек, нуждавшийся в медицинской помощи, был эвакуирован из здания. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек.
Всего за сутки VUGD зарегистрировала 58 вызовов, в том числе 18 на пожары, 32 на спасательные операции, а еще восемь вызовов оказались ложными.