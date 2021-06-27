Вс, 27.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Пожар в Валке: один человек пострадал, еще пятеро - сумели эвакуироваться

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В ночь на воскресенье в результате пожара в Валке пострадал мужчина, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вскоре после полуночи, в 0.38, поступил вызов на пожар в трехэтажный жилой дом в Валке. Горела дверь одной из квартир.

Один человек, нуждавшийся в медицинской помощи, был эвакуирован из здания. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек.

Всего за сутки VUGD зарегистрировала 58 вызовов, в том числе 18 на пожары, 32 на спасательные операции, а еще восемь вызовов оказались ложными.

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