За выходные на дорогах Латвии задержаны более 100 пьяных водителей

Он рассказал, что до субботы было зарегистрировано 444 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 109 человек и погибли трое.

На данный момент 104 водителя были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии, в том числе более 50 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения более чем 1,5 промилле, а более 30 водителей - 1 промилле.

Двое водителей были пойманы за рулем в состоянии наркотического опьянения.

На просьбу в целом оценить ситуацию на дорогах во время праздников Янчевскис ответил, что она не улучшается - люди употребляют одурманивающие вещества и садятся за руль. День Лиго был относительно спокойным - 19 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения, в Янов день поймано соответственно 26 пьяных водителей и один в состоянии наркотического опьянения.

По словам Янчевскиса, и в Лиго, и в Янов день количество аварий случаев увеличилось по сравнению с прошлым годом. В статистике этого года также есть один погибший, чего не было в прошлом году.