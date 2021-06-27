Северокорейцы обеспокоены внезапной потерей веса Ким Чен Ына
По данным одного из жестко контролируемых СМИ страны, у северокорейцев "разрывается сердце", когда они видят, как лидер страны Ким Чен Ын резко теряет вес.
По данным одного из жестко контролируемых СМИ страны, у северокорейцев "разрывается сердце", когда они видят, как лидер страны Ким Чен Ын резко теряет вес.
Один из немногих комментариев о здоровье лидера страны появился в официальных СМИ Северной Кореи после того, как иностранный аналитик заявил, что диктатор сильно похудел.
Диктатор впервые за месяц появился на национальном телевидении в июне. NK News, южнокорейское СМИ, следящее за Северной Кореей, отметило, что часы на руке Чен Ына были закреплены крепче, чем обычно, указывая на то, что "потеря веса очевидна", сообщает Reuters.
Учитывая положение Ким Чен Ына у власти в Северной Корее и неуверенность в его возможном преемнике, иностранные СМИ внимательно следят за его здоровьем. Весной прошлого года в СМИ появились различные домыслы о состоянии здоровья диктатора после того, как он пропустил день рождения основателя страны Ким Ир Сена и больше месяца не появлялся на публике.