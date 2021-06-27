Северокорейцы обеспокоены внезапной потерей веса Ким Чен Ына

Один из немногих комментариев о здоровье лидера страны появился в официальных СМИ Северной Кореи после того, как иностранный аналитик заявил, что диктатор сильно похудел.

"Когда мы увидели генерального секретаря Ким Чен Ына в таком виде, наши сердца разорвались", - сказал гражданин Пхеньяна в интервью Центральному телевидению Северной Кореи (ZCT).

Диктатор впервые за месяц появился на национальном телевидении в июне. NK News, южнокорейское СМИ, следящее за Северной Кореей, отметило, что часы на руке Чен Ына были закреплены крепче, чем обычно, указывая на то, что "потеря веса очевидна", сообщает Reuters.