Вс, 27.06.2021
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Сергей Собянин, мэр Москвы

Северокорейцы обеспокоены внезапной потерей веса Ким Чен Ына

Ким Чен Ын ФОТО: EPA/KCNA

По данным одного из жестко контролируемых СМИ страны, у северокорейцев "разрывается сердце", когда они видят, как лидер страны Ким Чен Ын резко теряет вес.

Один из немногих комментариев о здоровье лидера страны появился в официальных СМИ Северной Кореи после того, как иностранный аналитик заявил, что диктатор сильно похудел.

"Когда мы увидели генерального секретаря Ким Чен Ына в таком виде, наши сердца разорвались", - сказал гражданин Пхеньяна в интервью Центральному телевидению Северной Кореи (ZCT).

Диктатор впервые за месяц появился на национальном телевидении в июне. NK News, южнокорейское СМИ, следящее за Северной Кореей, отметило, что часы на руке Чен Ына были закреплены крепче, чем обычно, указывая на то, что "потеря веса очевидна", сообщает Reuters.

Учитывая положение Ким Чен Ына у власти в Северной Корее и неуверенность в его возможном преемнике, иностранные СМИ внимательно следят за его здоровьем. Весной прошлого года в СМИ появились различные домыслы о состоянии здоровья диктатора после того, как он пропустил день рождения основателя страны Ким Ир Сена и больше месяца не появлялся на публике.

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