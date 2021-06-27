В Сомали публично казнили членов группы джихадистов

Они виновны в "убийстве бесчисленного количества правительственных чиновников, журналистов, старейшин общин и членов групп гражданского общества", - сказал государственный служащий автономного Пунтленда Мохамед Абди.

Это наибольшее количество казней членов "Аш-Шабаб" за один день. Группировка никак не отреагировала на смертную казнь.

Силы безопасности Пунтленда в настоящее время борются с сторонниками "Аш-Шабаб" в горном районе Бари, а также с членами "Исламского государства".

"Аш-Шабаб" уже несколько лет проводит вооруженные операции, пытаясь укрепить свое влияние в Сомали.