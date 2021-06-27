Вс, 27.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Сомали публично казнили членов группы джихадистов

A picture taken on March 5, 2021, shows people watching destroyed buildings after a car bombing attack in Mogadishu, Somalia. - Ten people were killed on March 5 night when a rickshaw loaded with explosives was detonated by Al-Shabaab Islamists at a popular restaurant in Mogadishu, according to police. The three-wheeler rickshaw, fitted to carry a load on the back, had been packed with explosives when it hit the restaurant near the capital's port, Somalia's police spokesman Sadik Dudishe told journalists. (Photo by - / AFP) ФОТО: -/AFP

В воскресенье, 27 июня, в Сомали после вынесения судом смертного приговора 21 боевиков группировки "Аш-Шабаб" были казнены.

Они виновны в "убийстве бесчисленного количества правительственных чиновников, журналистов, старейшин общин и членов групп гражданского общества", - сказал государственный служащий автономного Пунтленда Мохамед Абди.

Это наибольшее количество казней членов "Аш-Шабаб" за один день. Группировка никак  не отреагировала на смертную казнь.

Силы безопасности Пунтленда в настоящее время борются с сторонниками "Аш-Шабаб" в горном районе Бари, а также с членами "Исламского государства".

"Аш-Шабаб" уже несколько лет проводит вооруженные операции, пытаясь укрепить свое влияние в Сомали.

Группа контролирует большие районы центральной и южной части Сомали и регулярно совершает нападения на мирных жителей и на силы безопасности.

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