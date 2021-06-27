В Сомали публично казнили членов группы джихадистов
В воскресенье, 27 июня, в Сомали после вынесения судом смертного приговора 21 боевиков группировки "Аш-Шабаб" были казнены.
В воскресенье, 27 июня, в Сомали после вынесения судом смертного приговора 21 боевиков группировки "Аш-Шабаб" были казнены.
Они виновны в "убийстве бесчисленного количества правительственных чиновников, журналистов, старейшин общин и членов групп гражданского общества", - сказал государственный служащий автономного Пунтленда Мохамед Абди.
Силы безопасности Пунтленда в настоящее время борются с сторонниками "Аш-Шабаб" в горном районе Бари, а также с членами "Исламского государства".
"Аш-Шабаб" уже несколько лет проводит вооруженные операции, пытаясь укрепить свое влияние в Сомали.
Группа контролирует большие районы центральной и южной части Сомали и регулярно совершает нападения на мирных жителей и на силы безопасности.