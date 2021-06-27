После критики Израилем нового закона Польша вызывает посла

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский сказал, что посол Израиля Тала Бен-Ари Ялон была вызвана для разъяснения ей принятого закона.

Посольство Израиля в Варшаве заявило Twitter в четверг, 24 июня, что "этот аморальный закон серьезно повлияет на отношения между нашими странами".

Это "фактически предотвратит реституцию еврейской собственности или требования о компенсации от переживших Холокост и их потомков".

Авторы закона указывают, что это необходимо для упорядочения законодательства в соответствии с решением Конституционного суда 2015 года, который определил, что должен быть указан срок, после которого административные решения больше не могут быть обжалованы.

Закон устанавливает срок от десяти до 30 лет, в зависимости от случая.