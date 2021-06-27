Пн, 28.06.2021
Действия депутата Гобземса и его сторонников "абсолютно аморальными и глубоко оскорбительными для жертв нацистского террора, их родственников и всех жителей Латвии, пытающихся сохранить память о трагедии Холокоста. Совет еврейских общин Латвии
Совет еврейских общин Латвии

После критики Израилем нового закона Польша вызывает посла

ФОТО: Anastasiya Kotelnyk/shutterstock.com

Польша заявила в воскресенье, 27 июня, что вызвала израильского посла из-за критики со стороны еврейского государства в адрес закона, принятого на этой неделе, который, по мнению экспертов, может блокировать требования о реституции или компенсации за имущество, утраченное во время Второй мировой войны.

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский сказал, что посол Израиля Тала Бен-Ари Ялон была вызвана для разъяснения ей принятого закона.

Посольство Израиля в Варшаве заявило Twitter в четверг, 24 июня, что "этот аморальный закон серьезно повлияет на отношения между нашими странами".

Это "фактически предотвратит реституцию еврейской собственности или требования о компенсации от переживших Холокост и их потомков".

Авторы закона указывают, что это необходимо для упорядочения законодательства в соответствии с решением Конституционного суда 2015 года, который определил, что должен быть указан срок, после которого административные решения больше не могут быть обжалованы.

Закон устанавливает срок от десяти до 30 лет, в зависимости от случая.

В МИД Польши заявили, что новый закон никоим образом не ограничивает возможность подачи гражданских исков о компенсации.

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