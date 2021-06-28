Синоптики рассказали о погоде на понедельник и о температуре воды в море

На побережье будет самый солнечный день. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха поднимется до +22...+26 градусов.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет умеренным с северо-запада, температура воздуха поднимется до +23...+24 градусов.

На погоду влияет зона высокого давления, а также западный край циклона.

В лесах Курземе и Видземе сохраняется высокая пожароопасность.

Температура воды в море - около +20 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море на большей части латвийского побережья составляет +19...+22 градуса.

Более прохладная вода в районе Саулкрасты - в порту Скулте температура воды упала до +15 градусов.

По информации самоуправлений, в воскресенье в Риге и Вентспилсе температура воды в море была +21 градус, в Юрмале она колебалась около +20 градусов.