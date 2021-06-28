Черная статистика: за длинные выходные в Латвии утонули восемь человек

В период с 22 по 28 июня в службу поступило 685 вызовов: 179 - на пожары, в том числе девять - на лесные пожары, 362 - на спасательные работы, а 144 вызова оказались ложными.

В выходные дни с 23 по 27 июня в результате пожаров погибли четыре человека, спасены 18 человек, четверо из которых пострадали. Как сообщалось, в пожаре 23 июня в Буртниекском крае погибли четыре человека.