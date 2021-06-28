Пн, 28.06.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Черная статистика: за длинные выходные в Латвии утонули восемь человек

ФОТО: russal/Shutterstock

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), в минувшие долгие выходные в водоемах Латвии были найдены восемь утонувших.

Погибших нашли в различных водоемах Видземе, Земгале и Курземе.

В период с 22 по 28 июня в службу поступило 685 вызовов: 179 - на пожары, в том числе девять - на лесные пожары, 362 - на спасательные работы, а 144 вызова оказались ложными.

В выходные дни с 23 по 27 июня в результате пожаров погибли четыре человека, спасены 18 человек, четверо из которых пострадали. Как сообщалось, в пожаре 23 июня в Буртниекском крае погибли четыре человека.

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