Прививки на дому и еще один пункт в торговом центре: последние новости о вакцинации в Латвии

"Раньше домашняя вакцинация обеспечивалась только тем пожилым людям, которым трудно добраться до пунктов вакцинации, но теперь это будет сделано для всех пожилых людей в возрасте от 80 лет", - сказал министр.

Пожилые люди могут записаться на вакцинацию дома, позвонив по телефону 8989 или своему семейному врачу. Записаться можно также с помощью родственников.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца планируется активная работа с пожилыми людьми по содействию вакцинации от Covid-19. Об этом рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Она рассказала, что уже начался персональный обзвон пожилых людей - в мае он проводился в Елгаве, а в июне - в Даугавпилсе.

Планируется также интенсивная выездная вакцинация как можно ближе к местам проживания, особенно в отдаленных волостях.

"Мы планируем целенаправленный и детализированный подход в коммуникации - от активного сотрудничества с региональными газетами, радиостанциями и телеканалами до вовлечения местных сообществ и местных лидеров", - сказала Васильева.

Она отметила, что отдел проекта вакцинации очень благодарен тем семейным врачам, которые все это время активно общались со своими пациентами и оказывали услуги вакцинации.

Кто остался?

Между тем глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила агентству LЕТА, что в настоящее время вакцинированы те пожилые люди, которые хотели сделать прививку от Covid-19, и остались только те, что занимает выжидательную позицию. С ними нужно работать как индивидуально, так и публично.

Она не исключает возможности того, что летом будет сложнее прививать людей, и, если темпы вакцинации действительно снизятся, то 70% пожилых людей могут не пройти вакцинацию к осени.

"Люди думают, что теперь, когда заболеваемость снизилась, опасность уменьшилась, а это значит, что можно подождать до осени, чтобы потом вакцина действовала дольше", - сказала Вейде. Некоторые не планируют прививаться потому, что не намерены пользоваться преимуществами привитых, например, возможностью без помех путешествовать.

По словам врача, здесь не менее важен и языковой вопрос, потому что русскоязычным до сих пор не хватает публичной информации и мотивации.

В торговом центре Riga Plaza откроется пункт вакцинации

Сегодня, 28 июня, в торговом центре Riga Plaza открывается пункт вакцинации от Covid-19.

Первые пункты в торговых центрах открылись 18 июня в Galerija Centrs, Galleria Riga и Domina Shopping, а 21 июня открылись еще несколько - два в рижских ТЦ Alfа и Akropolе и один в Лиепае в XL Sala.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в Латвии будет открыто 25 новых пунктов вакцинации, в том числе десять в Риге.

Прийти в эти пункты можно как по предварительной записи, так и без нее.

В воскресенье прививки получили 1546 человек

В субботу прививку от Covid-19 получили 1646 жителей Латвии, в том числе 143 человека получили первую дозу вакцины, 1198 человек получили вторую дозу, а еще 305 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

В субботу вакцинация от Covid-19 проводилась в восьми учреждениях.

Для первой прививки была использована 141 доза вакцины Pfizer/BioNTech, одна доза вакцины Moderna и одна доза вакцины AstraZeneca. Для второй прививки вакцину AstraZeneca использовали 875 раз, Pfizer/BioNTech - 171 раз, вакцину Modernа - 152 раза.