Пн, 28.06.2021
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Прививки на дому и еще один пункт в торговом центре: последние новости о вакцинации в Латвии

  • Началась вакцинация на дому людей старше 80 лет
  • В торговом центре Riga Plaza откроется пункт вакцинации
  • В воскресенье прививки получили 1546 человек
Вакцинация от "Covid-19" в Даугавпилсской больнице ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Чтобы способствовать вакцинации пожилых людей от Covid-19, началась вакцинация всех пожилых людей в возрасте от 80 лет на дому, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на Латвийском радио.

"Раньше домашняя вакцинация обеспечивалась только тем пожилым людям, которым трудно добраться до пунктов вакцинации, но теперь это будет сделано для всех пожилых людей в возрасте от 80 лет", - сказал министр.

Пожилые люди могут записаться на вакцинацию дома, позвонив по телефону 8989 или своему семейному врачу. Записаться можно также с помощью родственников.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца планируется активная работа с пожилыми людьми по содействию вакцинации от Covid-19. Об этом рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Она рассказала, что уже начался персональный обзвон пожилых людей - в мае он проводился в Елгаве, а в июне - в Даугавпилсе.

Планируется также интенсивная выездная вакцинация как можно ближе к местам проживания, особенно в отдаленных волостях.

"Мы планируем целенаправленный и детализированный подход в коммуникации - от активного сотрудничества с региональными газетами, радиостанциями и телеканалами до вовлечения местных сообществ и местных лидеров", - сказала Васильева.

Она отметила, что отдел проекта вакцинации очень благодарен тем семейным врачам, которые все это время активно общались со своими пациентами и оказывали услуги вакцинации.

Кто остался?

Между тем глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила агентству LЕТА, что в настоящее время вакцинированы те пожилые люди, которые хотели сделать прививку от Covid-19, и остались только те, что занимает выжидательную позицию. С ними нужно работать как индивидуально, так и публично.

Она не исключает возможности того, что летом будет сложнее прививать людей, и, если темпы вакцинации действительно снизятся, то 70% пожилых людей могут не пройти вакцинацию к осени.

"Люди думают, что теперь, когда заболеваемость снизилась, опасность уменьшилась, а это значит, что можно подождать до осени, чтобы потом вакцина действовала дольше", - сказала Вейде. Некоторые не планируют прививаться потому, что не намерены пользоваться преимуществами привитых, например, возможностью без помех путешествовать.

По словам врача, здесь не менее важен и языковой вопрос, потому что русскоязычным до сих пор не хватает публичной информации и мотивации.

В торговом центре Riga Plaza откроется пункт вакцинации

Сегодня, 28 июня, в торговом центре Riga Plaza открывается пункт вакцинации от Covid-19.

Первые пункты в торговых центрах открылись 18 июня в Galerija Centrs, Galleria Riga и Domina Shopping, а 21 июня открылись еще несколько - два в рижских ТЦ Alfа и Akropolе и один в Лиепае в XL Sala.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что в Латвии будет открыто 25 новых пунктов вакцинации, в том числе десять в Риге.

Прийти в эти пункты можно как по предварительной записи, так и без нее.

В воскресенье прививки получили 1546 человек

В субботу прививку от Covid-19 получили 1646 жителей Латвии, в том числе 143 человека получили первую дозу вакцины, 1198 человек получили вторую дозу, а еще 305 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

В субботу вакцинация от Covid-19 проводилась в восьми учреждениях.

Для первой прививки была использована 141 доза вакцины Pfizer/BioNTech, одна доза вакцины Moderna и одна доза вакцины AstraZeneca. Для второй прививки вакцину AstraZeneca использовали 875 раз, Pfizer/BioNTech - 171 раз, вакцину Modernа - 152 раза.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 591 973 человека, а 509 432 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 31,36% и 26,99% населения Латвии.

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