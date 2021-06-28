Нудисты в Сиднее игнорировали карантин и заблудились в лесу

В Сиднее карантин назначен с воскресенья, 27 июня, после того, как Австралия ввела новые ограничения, чтобы остановить распространение индийского или дельта-варианта коронавируса. Ожидается, что требование о карантине будет действовать как минимум до 9 июля.

По данным полиции Сиднея, обоих мужчин спасли из леса. Они загорали на пляже, но потом испугались выбежавшего из леса оленя. Спасаясь от животного, двое мужчин побежали в лес, где заблудились.

Каждого из двух нудистов оштрафовали на 760 долларов за несоблюдение правил карантина.

Комментируя инцидент, полиция Нового Южного Уэльса призвала жителей добросовестно относиться к ограничениям и не покидать свои дома без необходимости.