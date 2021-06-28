Прямо во время Минского триатлона милиционеры задержали спортсменов

Велосипедисты, задержанные 26 июня во время Минского триатлона, не вышли на свободу из РУВД.

Милиционеры записали с ними "покаянные видео", а затем заключили в изолятор в переулке Окрестина - до суда.

Артема Казимирчика, Александра Клименкова и Юрия Семашко обвиняют в том, что они "обидели" других участников соревнований, якобы "демонстративно выкрикивая лозунги протестного толка". Милиционеры остановили спортсменов прямо во время велоэтапа триатлона. Одного из них перед задержанием грубо сбросили с велосипеда.