Пн, 28.06.2021
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Совет еврейских общин Латвии
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Прямо во время Минского триатлона милиционеры задержали спортсменов

ФОТО: Еврорадио​

Информацию о задержании велосипедистов на проспекте Победителей в ходе соревнований по триатлону в Минске подтвердили в минской милиции. "Трое мужчин демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка, что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции", - уточнили причину правоохранители.

Велосипедисты, задержанные 26 июня во время Минского триатлона, не вышли на свободу из РУВД.

Милиционеры записали с ними "покаянные видео", а затем заключили в изолятор в переулке Окрестина - до суда.

Артема Казимирчика, Александра Клименкова и Юрия Семашко обвиняют в том, что они "обидели" других участников соревнований, якобы "демонстративно выкрикивая лозунги протестного толка". Милиционеры остановили спортсменов прямо во время велоэтапа триатлона. Одного из них перед задержанием грубо сбросили с велосипеда.

Александра Герасименя, руководитель Фонда спортивной солидарности, который помогает репрессированным или подвергающимся давлению властей спортсменам, прокомментировала задержание велосипедистов прямо во время соревнований: "Это прямое доказательство того, что в стране, в которой "не до законов", ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность".

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