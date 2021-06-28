Правительство впервые рассмотрит предложения по стимулированию вакцинации

По его словам, на заседании правительства планируется оценить подготовленные министерствами предложения по стимулированию вакцинации в различных целевых группах.

"Министерство здравоохранения (VM), как и прежде, продолжит организовывать процесс в целом, обобщать эти предложения и оказывать всю необходимую поддержку с точки зрения вакцинации", - сказал политик.

Он напомнил, что процедура вакцинации уже изменена, вакцинация проводится ближе к людям, где это удобнее, вакцинация проводится на различных мероприятиях, ярмарках, в супермаркетах. Также организована выездная вакцинация и мобильные пункты вакцинации.

Также ожидается, что пожилые люди старше 80 лет смогут получить вакцину от Covid-19 дома.

"У Минздрава есть мнение и предложения по различным мероприятиям стимулирования и поощрения, которые могут быть приняты и в других секторах, но для этого требуется совместное правительственное соглашение, решения, включая дополнительные бюджетные средства, если это будет необходимо", - признал Павлютс.

Он сообщил, что во вторник, 29 июня, правительство планирует впервые рассмотреть составленные министерствами предложения по стимулированию вакцинации в конкретных целевых группах. Окончательных правительственных решений по этим вопросам, скорее всего, можно будет ожидать в следующий вторник, 6 июля.

Между тем, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) отметил, что вакцинация будет самой важной темой на этой неделе. Он пояснил, что вакцинация - это способ, как можно выйти из кризиса и вернуться к привычной жизни, несмотря на то, что в мире все еще царит пандемия.